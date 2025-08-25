Истории выживания: есть ли в самолете «безопасное место»

Аналитики агентства Reuters проанализировали несколько десятков авиакатастроф с наименьшим числом выживших и пришли к выводу, что шансы на выживание не зависят от того, на каком месте находился человек.

За 60 лет агентство изучило 45 авиакатастроф с самолетами вместимостью свыше 50 пассажиров, где число выживших составляло от одного до пяти. Распределение спасенных по зонам лайнера было следующим: 3 в кабине пилотов, 2 среди бортпроводников в носовой части, 12 среди пассажиров в носовой части, 8 в центральной части, 17 среди пассажиров в хвостовой части и 2 среди бортпроводников в хвосте.

Согласно исследованию, концепция "безопасного места" в воздушном судне не выдерживает критики, так как выживаемость в катастрофах зависит от непредсказуемой совокупности ряда факторов, которые невозможно учесть при покупке билета.

"При экстремальных происшествиях в самолетах нет каких-то более или менее безопасных мест, - сообщил Reuters доцент австралийского Университета Нового Южного Уэльса Чен Лунь Ву. - Конечно, когда речь идет о менее значительных катастрофах, имеет значение то, находится место у аварийного выхода или еще в каком-то конкретном месте в зависимости от того, что это за катастрофа".

Вот что сказал "РГ" Валерий Шелковников, президент Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов", член Всемирного фонда безопасности полетов:

- Авиаэксперты давно исследуют вопрос, какое место в самолете самое безопасное. И однозначно говорят: нет такой рекомендации. Они анализировали все режимы полета - от взлета до посадки и руления.

12 июня нынешнего года произошла одна из крупнейших воздушных катастроф в мире. Boeing 787 Dreamliner Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в лондонский Гатвик, упал практически сразу после взлета в 2 км от ВПП. Экипаж успел подать сигнал бедствия Mayday. Дословно он передал: No thrust, not taking lift ("Нет тяги, не набираем"). Есть видео: самолет перестал набирать высоту и "спланировал" в землю.

Погиб 241 человек из 242: 230 пассажиров, 10 членов экипажа и 2 пилота. Погибли люди на земле. И вот в этой чудовищной трагедии сумел уцелеть один человек! Спастись удалось 38-летнему гражданину Британии Рамешу Вишвашкумару. Весь мир обошли кадры, как он хромает, но сам идет к машине медиков.

Мужчина сидел в экономклассе на месте "11А". "Через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет рухнул. Все произошло так быстро", - делился "счастливчик". Он увидел перед собой отверстие, отстегнулся и с помощью ног протиснулся через него...

Да, история авиации знает немало случаев, когда людям удавалось выживать в самых страшных катастрофах. Даже если шанс на спасение был один на миллион. Расскажем лишь о нескольких.

20 июня 2011 года под Петрозаводском разбился Ту-134. На борту находились 52 человека. Летели ночью, видимость была плохая. При заходе на посадку самолет задел 50-метровую сосну. Через пару секунд его разорвало на части. Уцелели пятеро. Одна из них - Александра Каргополова. Выброшенная чудовищной силой из салона, она упала на пашню. Это спасло жизнь.

12 августа 1987 года в горах Японии рухнул "Боинг-747" Japan Airlines, летевший из Токио в Осаку. Одна из самых крупных катастроф в мире. В самолете 524 пассажира и члены экипажа. Через 12 минут после взлета у машины оторвался хвост. Неимоверными усилиями пилоты удерживали ее еще 32 минуты. Спасатели даже не надеялись увидеть выживших. Тем больший шок испытали, обнаружив сразу четверых. В том числе двоих детей.

16 августа 1989 года DC-9 авиакомпании Northwest Airlines вылетел из аэропорта Детройта. На борту - 154 человека. Среди них и 4-летняя Сесилия Сичан, летевшая с родителями и старшим братом. На взлете самолет начало раскачивать. Он задел мачту освещения, часть левого крыла оторвалась. DC-9 упал. Маленькая Сессилия, получившая тяжелейшие переломы и ожоги, оказалась единственной, кому удалось спастись. Перенесла четыре операции.

24 августа 1981 года 20-летняя студентка Лариса Савицкая возвращалась из свадебного путешествия с мужем Владимиром. Летели на Ан-24 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Над городом Завитинск на высоте 5200 метров самолет столкнулся с бомбардировщиком Tу-16. Лариса - единственная из 38 человек, кто уцелел. Лариса Савицкая, пристегнутая к своему креслу в хвосте самолета, смогла выжить в уцелевшей части корпуса, упавшей в тайге на высокие сосны. Восемь минут она падала с высоты 5200 метров на обломке самолета 3 метра в ширину и 4 метра в длину. Два дня провела до прихода спасателей. Врачи констатировали у нее сотрясение мозга, травмы позвоночника, переломы. Тогда писали, что компенсация родным погибших составила 300 рублей. Лариса получила... 75 рублей. Потому что осталась жива.

26 января 1972 года югославский DC-9 взорвался на высоте 10 160 метров. Его разорвало на части. В средней секции находилась 22-летняя стюардесса Весна Вулович. Вместе с обломками она упала на лес, что смягчило удар. Весна провела 27 дней в коме и 16 месяцев в больнице. Но выжила.

11 января 1995 года DC-9-14 летел из Боготы в Картахену с 47 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. При заходе на посадку самолет рухнул в болото. 9-летнюю Эрику Дельгадо выбросило из самолета. Она отделалась сломанной рукой. Больше не спасся никто.

30 июня 2009 года йеменский А-310 летел из Парижа на Коморские острова. На борту было 153 человека, в том числе 13-летняя Бахия Бакари. За несколько минут до посадки самолет рухнул в Индийский океан. Бахию выбросило через иллюминатор. С ушибами и сломанной ключицей, она сумела взобраться на один из обломков, остававшихся на плаву. На нем девочка провела 9 часов.

