Кем были первые миллионеры СССР и как они заработали свои деньги

Сколотить приличное состояние в СССР могли не столько предприимчивые люди, сколько те, кто имел связи с партийной номенклатурой. Именно полезные знакомства помогли заработать капитал первым официальным советским миллионерам.

Дай миллион! Дай миллион!

Обычный инженер Артём Тарасов в 1980 году отдыхал в Абхазии, где познакомился с дочерью первого секретаря Московского горкома КПСС Виктора Гришина Ольгой. Данная встреча стала для Тарасова судьбоносной. Он сблизился с представителями высшей партийной элиты и за короткое время сделал внушительную карьеру. Уже в 1985 году в прошлом рядовой сотрудник стал главным инженером Управления капитального строительства Моссовета. Но и на этом амбициозный Тарасов останавливаться не планировал. Зарплата в 240 рублей его не устраивала. И тут очередное везение. 26 мая 1988 года был принят закон «О кооперации в СССР», который разрешал заниматься несколькими видами деятельности и извлекать из этого прибыль.

Артём активно взялся за дело. Его трудолюбию и организаторским способностям можно только позавидовать. Он создал брачное агентство, фирмы по ремонту импортной техники и продажи компьютерных программ, службу носильщиков в аэропорту, а позже даже стал продавать другим странам мазут, который получал из отходов нефтепродуктов (до этого их просто сливали в отстойные ямы). За успешно реализованные тридцать тысяч тонн топлива Тарасов получил почти миллион долларов, который тут же пустил в дело – закупил подержанные «Мерседесы» для службы аренды автомашин в аэропорту Шереметьево.

В 1989 году советский предприниматель основал кооператив «Техника». По официальным данным, его месячная зарплата на тот период составляла приблизительно 3 миллиона рублей.

Продавец информации

Виктор (настоящее имя Виталий) Луи – профессиональный журналист, чья деятельность была тесно связана с органами госбезопасности, тоже являлся советским миллионером. В молодости он попался на спекулянтстве, за что пришлось отбывать срок. По некоторым данным, именно в местах не столько отдалённых Луи и завербовали сотрудники КГБ.

Основным источником дохода для него стала продажа на Запад ценной информации. В капиталистическом лагере готовы были платить огромные суммы за сенсацию из-за «железного занавеса». Так, телекомпания American Broadcasting Company выложила 25 тысяч долларов за видеозаписи Андрея Сахарова, сделанные в ссылке в Горьком. А один из немецких журналов заплатил Луи сумму с пятью нулями за публикацию допросов Матиаса Руста, который совершил перелёт на легкомоторном самолёте из Гамбурга в Москву.

Такой род деятельности позволял Виктору жить на широкую ногу. В Москве он владел тремя огромными квартирами, в подмосковной Баковке – виллой с бассейном, теннисным кортом, садом, уставленным скульптурами Эрнста Неизвестного, и погребом с коллекцией дорогих вин. В автопарке Луи числились Mercedes-Benz, Volvo, Porsche, Ford Mustang, Land Rover, BMW, Oldsmobile, Bentley.

Но даже миллионы не помогли дожить журналисту до глубокой старости. Один из немногих легальных советских миллионеров скончался 18 июля 1992 года на 65-м году жизни от сердечного приступа.