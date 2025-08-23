Зачем СССР хотел вступить в НАТО и почему эта затея провалилась

Военно-политический блок под названием «North Atlantic Treaty Organization» – «Организация Североатлантического договора» (НАТО) – появился в 1949 году. На протяжении всего этого времени альянс рассматривался сначала в СССР, а потом и в России, как враждебная сила, цель которой – уничтожение советского и российского государств. Несмотря на это, коммунисты однажды предприняли попытку вступить в НАТО. При этом они прекрасно понимали, что получат отказ, но документы всë-таки подали.

Против кого дружить?

После окончания Второй мировой войны на Западе всерьёз задумались над тем, как сделать так, чтобы похожая бойня больше не повторялась. В этом отношении США и Великобританию очень настораживал Советский Союз, который располагал сильнейшей армией в мире. Что бы не вещал «рупор пропаганды», в Вашингтоне и Лондоне прекрасно понимали – конец фашизму положили именно красноармейцы.

В 1948 году Бельгия, Франция, Великобритания, Люксембург и Нидерланды заключили между собой пакт, который впоследствии лёг в основу НАТО. Идея понравилась сначала США, а потом и Канаде. В итоге это привело к подписанию 4 апреля 1949 года Североатлантического договора. Своим подписи под ним поставили главы 12 государств. Сегодня же в НАТО состоит 31 страна, а ещё 4 являются кандидатами на вступление. Естественно, за созданием военного блока внимательно следили в Москве. Во время беседы Иосифа Сталина с послом Франции Жоксом в 1952 году советский лидер поинтересовался – что де Голль думает о НАТО? В ответ французский дипломат пояснил, что альянс президент рассматривает как исключительно мирный союз. Сталин лишь рассмеялся и сказал Вышинскому, который присутствовал при беседе:

«Может быть, тогда и нам стоит к нему присоединиться?».

Захлопнули дверь

Сказано – сделано. 31 марта 1954 года СССР официально подал заявку на вступление в НАТО. Не стоит полагать, что советское правительство было настолько наивно, что верило – после получения запроса государство тут же примут в НАТО. Требовалось лишь показать готовность играть по «западным правилам». Раз уж в альянсе утверждают, что их союз преследует мирные цели, то СССР важно было тоже подчеркнуть – и в Кремле понимают всю важность недопущения нового военного конфликта.

Ответ оказался предсказуем:

«Нет необходимости подчёркивать абсолютно нереалистичный характер такого предложения. Оно противоречит самим принципам, на которых строится система обороны и безопасности западных государств».

Но в Москве не расстроились, продолжив более активно работать над созданием сдерживающей силы НАТО – Организации Варшавского договора. После распада СССР сотрудничество РФ и НАТО вышло на новый уровень. Москва присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, но дальнейшее расширение военного блока на восток свело на нет все достигнутые ранее успехи во взаимодействии.