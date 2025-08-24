«Код бедности»: как он работает

Учёные всего мира на протяжении многих десятилетий пытаются найти ответ на вопрос о том, почему люди при одинаковых возможностях на старте своей самостоятельной жизни в итоге оказываются в разных социальных и финансовых группах. Некоторые специалисты сделали неутешительные выводы – оказывается проблема в «кодах бедности», которые программируют людей на нищету.

© unsplash

Не жили богато – нечего начинать

Английский психотерапевт Анна Стори уверена, что один из главных «кодов бедности» – это страх чего-то нового. Такое состояние на подсознательном уровне заставляет человека отказываться от всего сложного, неизвестного, хоть и гипотетически перспективного. Таким образом, индивид продолжает довольствоваться имеющимися у него благами, не забывая, конечно мечтать о богатстве. С возрастом такое поведение может перерасти в «хроническое».

Стори рекомендует не бояться новой работы, новых знакомств, переезда в другой город и даже страну и хвататься за любую возможность, которая может изменить жизнь.

Известный финансист и член американского Совета по международным отношениям Кристиан Харли Купер вывел ещё один «код бедности». В одном из интервью миллиардер признался, что вся его жизнь – это стресс, вызванный страхом неожиданно потерять всё заработанное состояние. Купер при всех возможностях не может насладиться богатством в полной мере. Он экономит, отказывает себе в покупке дорогостоящих вещей, так как боится вернуться на прежний уровень – тогда, когда не был богачом.

Стоит не забывать, что в человеческом организме в период тревожности, депрессии или агрессии вырабатывается кортизол – гормон стресса. Он пагубно влияет на кору головного мозга, в результате чего состояние здоровья ухудшается.

Замкнутый круг

В 2015 году американский нейробиолог, педиатр и профессор Колумбийского университета Кимберли Ноубл научно доказала, что у людей, подверженных стрессу, площадь коры головного мозга в среднем на 6% меньше, нежели у тех, кто живёт спокойно и без потрясений. Как правило, они хуже мыслят и часто совершают финансовые ошибки.

Идеи Ноубл получили продолжение в трудах исследователей из Гарвардского университета. Они пришли к выводу, что хронический стресс делает внимание человека «туннельным». Следовательно, люди, даже стремящиеся улучшить своё материальное положение, упускают из вида множество важных деталей. Не трудно догадаться, что результат чаще всего оказывается отрицательным. Поражение за поражение приводит не только к финансовым потерям, но и к признанию своей несостоятельности что-либо изменить. В итоге кортизол вырабатывается ещё больше. Получается замкнутый круг, из которого выбраться без специализированной психологической помощи уже не получится. Специалисты советуют всё же изначально не загонять себя в такие рамки, радоваться жизни и верить в свои возможности. В противном случае, от «кодов бедности» будут страдать и представители следующего поколения.