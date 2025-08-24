Низшая каста на Руси: как жилось холопам

На Руси было распространено слово «холоп». Сегодня оно известно благодаря одноимённому популярному фильму и советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». По контексту можно догадаться, что едва ли стоит гордиться тем, когда тебя так называют. А кого же так именовали на Руси на самом деле?

От смерда слышу!

На Руси в ходу находились два сословных понятия, близких по значению. Это смерд и холоп. Смерды относились к низшим слоям русского общества, но имели также небольшой клочок земли в собственности. Естественно, в первую очередь они должны были заботиться о земле помещика и только в свободное время возделывать свою территорию. Жизнь смерда, впрочем, как и холопа, стоила 5 рублей.

Смерды несли воинскую повинность, но также могли и откупиться, предоставив лошадей для конницы. Правда, такое себе позволить позволяли только «сливки» этого сословия.

А вот холоп в отличие от смерда был фактически рабом. Он не имел абсолютно никаких прав. Рабы-чужестранцы назывались челядинами. И только в 1723 году при Петре I положение холопов в русском обществе изменилось в лучшую сторону – рабство отменили.

Холоп да холоп

До петровской реформы помещик мог делать с холопами что угодно. Например, за проступок полагалось не только наказывать таких рабов, но и даже убивать. Понятно, что ничего в собственности холопы никогда не имели.

Статус холопа передавался по наследству – при рождении. Холопами становились за совершение тяжкого преступления, за наличие долгов и при заключении брака с представителем низшего сословия.

На Руси существовали так называемые холопские классы. «Большим холопам» господа доверяли выполнять ответственную работу и руководить «меньшими холопами».

Из «больших холопов» господин отбирал также самых крепких и толковых. Так появилась каста «боевых холопов». От них требовалось сопровождать князей во время военных походов и охранять его. У этих холопов имелось уже имущество – лошадь и полное боевое снаряжение.

После отмены крепостного права в Российской империи начал формироваться новый класс – мещанство. Мещанами становились смерды и боевые холопы, освобождённые по какой-то причине от своих воинских обязанностей.

Экс-холопы должны были платить налоги и могли заниматься торговлей и ремёслами. Некоторые холопы предпочитали судьбу крестьянина, и отправлялись в сельскую местность.

Стоит отметить, что каждое из сословий в России было «живым организмом», то есть постоянно менялось. Уже в XX веке что перед мещанами, что перед крестьянами власть поставила совершенно новые задачи, заставив существовать их в новых условиях. Благодаря этому российское общество всё сильнее расслаивалось.