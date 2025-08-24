Перестройка Горбачева: что на самом деле хотел сделать с СССР последний генсек

В настоящее время в развале Советского Союза многие винят Михаила Горбачёва и затеянную им Перестройку. Но эксперты утверждают – необходимость перемен назрела задолго до начала горбачёвских реформ. При этом сам первый и единственный президент СССР якобы хотел добиться совершенно другого.

Хотели как лучше

Бывший советский премьер Николай Рыжков отмечал – впервые идея Перестройки возникла у Юрия Андропова. Глава государства понимал, что в экономике накопилось множество проблем, которые необходимо как можно скорее решить. Но генсек скончался, а воплощать в жизнь задуманное пришлось уже его последователям.

Первый пункт программы – омоложение Политбюро. Партийные деятели в преклонном возрасте должны были уступить место молодым, энергичным кадрам. Далее идеологи реформирования планировали предоставить каждой семье отдельную квартиру или дом, что наглядно продемонстрировало бы рост благосостояния граждан. Михаил Сергеевич также верил в то, что страна непременно добьётся «существенного ускорения социально-экономического прогресса» и произойдёт это в ближайшее время.

Ещё одна цель Перестройки – достижение определённой степени открытости руководства перед народом. Горбачёв на собственном примере попытался показать своим коллегам, к чему нужно стремиться. Он свободно говорил перед народом о проблемах, вступал в дискуссии, соглашался с ошибками. Впрочем, многие его старания не оценили. Так, Рыжков считал, что в такие моменты Горбачёв заботится не о будущем страны, а пиарится. Но политика гласности дала свои плоды.

Запрещённая литература перестала быть таковой, на экраны вышли фильмы в жанре «критического переосмысления», а в апреле 1988 года Горбачёв принял в Кремле патриарха Московского и всея Руси Пимена, что стало знаковым моментом в налаживании отношений между Церковью и государством.

Получилось как всегда

Что касается экономических преобразований, то итогом Перестройки должен был стать переход от планово-централизованной системы к капиталистической. Михаил Сергеевич прекрасно осознавал, что мировая цивилизация находится на пороге новой эры и Советский Союз это просто не мог и дальше игнорировать. От государства требовалось органично вписаться в устанавливающийся миропорядок и продолжать развиваться. К сожалению, реальность оказалась намного жёстче.

Не исключено, что подвёл кризис власти. Закостеневшая партийная структура просто не давала двигаться дальше и своевременно отвечать на поступающие вызовы. Тут уже возраст членов советского истеблишмента роли никакой не играл.

Какая разница, кто продолжит движение по проложенным несколько десятилетий назад рельсам – молодой или старый управленец? Но к коренной перестройке партийных структур руководство страны оказалось не готово. КПСС, «узурпировав власть», превратилась «в тормоз общественного развития». Партийцы ничего менять не планировали, что сделало очевидным тезис о крахе СССР. «

«Твердолобость» чиновников сделала приближающуюся катастрофу в виде распада огромной страны неизбежной.

Но и оправдывать Горбачёва, конечно, тоже не стоит. Конспирологические теории о том, что СССР был «продан» Западу, тоже имеют право на существование. Как минимум потому, что никакого опровержения этому нет. Члены «пятой колонны» превратили научный коммунизм в пародию на науку и заставили отказаться от советского прошлого. Далее важнейшее звено управления государством – КПСС – было развалено, а освободившиеся места заняли члены «группировки Горбачёва», которые просто не справились с взятыми на себя обязанностями.