Почему Иван IV на самом деле не был «грозным»

25 августа 1530 года родился один из самых неоднозначных правителей России — Иван IV, которого ещё называют Грозным. Он существенно расширил границы страны и первым в её истории принял царский титул. Победы его войск на долгие годы обезопасили Россию от угроз с юга и востока. Однако поражение в Ливонской войне и репрессии времён опричнины негативно сказались на образе царя в отечественной историографии. О формировании личности Ивана IV, его успехах и неудачах, а также о том, почему монарх на самом деле не был «грозным», в интервью RT рассказал доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Перевезенцев.

— В историографии распространено мнение, что ранние годы жизни Ивана IV были очень тяжёлыми. С чем это было связано и отразилось ли на его личности?

— Детство и юность Ивана Васильевича были очень непростыми и оставили глубокий отпечаток на его личности. Трёхлетним ребёнком он стал великим князем Московским. Его мать, Елена Глинская, прожила недолго — сейчас достоверно известно, что она была отравлена, а восьмилетний Иван Васильевич остался наедине со своими боярами, рвущими страну на части ради собственных интересов. Представители боярских родов не имели права претендовать на великокняжеский престол, так как главой государства мог быть только Рюрикович, но они пытались подчинить юного великого князя своему влиянию. Иван Васильевич позднее вспоминал, сколь откровенно бояре пренебрегали его желаниями, оскорбляли память отца и матери и потворствовали его страстям. В итоге он довольно рано стал ощущать себя «униженным и оскорблённым» и столь же рано почувствовал свою власть и одновременно ответственность за государство.

— Как началось самостоятельное правление Ивана Васильевича и почему среди исследователей вызывает споры вопрос о существовании при монархе так называемой Избранной рады?

— Принято считать, что своевольное правление Ивана Васильевича началось, когда ему было 13 лет. Он приказал арестовать и казнить князя Андрея Шуйского, потому что «не смог больше терпеть того, что бояре бесчиние и самовольство творят». Ну а в полной мере самостоятельное правление Ивана Васильевича началось, наверное, зимой 1547 года, когда он, 16-летний юноша, решился принять царский титул, возложив на себя все те обязанности и труды, на которые не решились ни его дед, ни отец. В 60-е годы XVI века один из бояр Ивана Васильевича, сбежавший в Польшу князь Александр Михайлович Курбский, написал несколько сочинений, в которых заявил, что в конце 40-х годов вокруг Ивана Васильевича сложился некий кружок — «Избранная рада». Курбский приписал себе огромные заслуги и колоссальное влияние, которым он в этой «Избранной раде» якобы пользовался. Кроме того, он создал образ юного царя, который сам ничего не смыслил, а также образы «умных поводырей», которые вели монарха за собой. На самом деле «Избранная рада» — скорее всего, выдумка Курбского. Конечно, у молодого царя было окружение, сильно на него влиявшее: митрополит Макарий, священник Сильвестр, дворянин Алексей Адашев. Но большинство историков сегодня склоняются к тому, что особого органа под называнием «Избранная рада» не существовало. В своих решениях царь был вполне самостоятелен. Миф о «реформах «Избранной рады», выдуманный Курбским, был подхвачен в XIX веке либеральной историографией, негативно настроенной по отношению к самодержавию, и активно развит в советское время. Одна из главных реформ Ивана Васильевича — реформа государственного управления, начатая ещё его прадедом и дедом — Василием Тёмным и Иваном III. Была создана система государственного бюрократического аппарата, сформирована Боярская дума как главный совещательный орган при государе, а под ней — система приказов — своеобразный прообраз современных отраслевых министерств. В Русском государстве сложилась новая социальная структура, возникло новое, служилое сословие. Бояре, дети боярские, дворяне — это те, кого называли «служилыми людьми по отечеству». Они представляли основную социальную опору Русского государства. Также при Иване IV складывается группа «служилых людей по прибору» — незнатных людей, которые поступали на службу по определённым специальностям — например, пушкари. К «служилым людям по прибору» относили также стрельцов. Они получали жалованье за службу, но имели право вести собственное хозяйство. Государство было большим, а бюрократический аппарат маленьким, поэтому центральная власть нуждалась в опоре на развитое местное, или, как тогда говорили, земское самоуправление. В 1550-е годы завершилась земская реформа, регулировавшая вопросы создания в уездах и волостях выборных органов земского самоуправления. Высшей ступенью народовластия стали так называемые земские соборы, во время проведения которых царь советовался с «землёй», то есть с представителями народа, по важным вопросам государственной жизни.

— Иван IV — первый правитель России, принявший царский титул. При каких обстоятельствах это произошло?

— Ещё в конце XV века появилась идея, что русский великий князь должен принять царский титул, а Русь — заместить собой погибшую Византийскую империю и стать главной защитницей православия во всём мире. Ивана III и Василия III уже эпизодически называли царями, а на западноевропейский манер — императорами. Но официально ни дед, ни отец Ивана Васильевича принять царский титул так и не решились. Царём стал только Иван IV. Это был очень смелый поступок молодого правителя, ведь титул царя — это и есть императорский титул. Иначе говоря, в 1547 году Русское государство превратилось в империю. Именно поэтому в Западной Европе, особенно в соседней Польше, очень долго отказывались признавать право русских государей на царский (то есть императорский) титул. Интересно, что первой из западноевропейских стран этот титул за русскими государями признала Англия.

— С чем были связаны казанские и астраханские походы Ивана Васильевича и как они завершились?

— На протяжении нескольких веков главной ареной борьбы для русских княжеств, а затем и Московского государства были восточные границы. На востоке, в бесконечных степных районах, находился основной противник, постоянно претендовавший на разграбление богатств Руси, — многообразные кочевые народы, начиная с печенегов, заканчивая монголами, создавшими в XIII веке в том регионе свою Орду. Но в XV веке Орда развалилась на несколько государств — Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Ногайское ханства, которые постоянно тревожили русские пределы. К началу 50-х годов XVI века, по оценкам историков, только в Казанском ханстве находились до 100 тыс. русских пленников, захваченных во время набегов. Молодой царь решил покончить с врагом. Он организовал несколько неудачных походов, пока не был построен форпост перед Казанью — город Свияжск. По итогам нового похода 1552 года Казань была захвачена, а Казанское ханство ликвидировано. Завоевание Казани имело огромное значение, потому что это был первый случай присоединения к Русскому государству целого царства. Московский государь добавил к своему титулу словосочетание «царь Казанский». Довольно скоро последовало и присоединение Астраханского ханства. Покорив Казань и Астрахань, Русское царство освободило большое число различных этнических групп от подчинения остаткам Орды. Народы, никогда ранее не входившие в состав Московского государства, стали обращаться к государю с просьбами о принятии в подданство, к примеру, данником русского царя по собственной инициативе стал хан Едигер, правитель Сибирского ханства.

— Многие авторы утверждают, что примерно в 1560 году Иван IV пережил сильные личностные трансформации, сказавшиеся на его стиле управления страной. Так ли это и если да, то с чем они были связаны?

— Несомненно, определённые личностные изменения в характере Ивана Васильевича происходили, и связано это было с несколькими событиями. Взятие Казани сыграло очень большую роль — царь, осознававший себя богоизбранным государем, воспринял завоевание Казани как личную победу, данную ему Господом. Со временем у Ивана Васильевича утвердилось мнение, что им управляет Божья воля. Эту очень значимую личностную черту Ивана Васильевича впервые отметил знаменитый историк Василий Ключевский, сказавший, что «Иван IV был первым из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника Божия». Повлияла на царя и тяжёлая болезнь в 1553 году, когда его советники задумались над приглашением на престол двоюродного брата государя — Владимира Старицкого. После этого Иван Васильевич перестал доверять своему окружению. И конечно, огромное влияние на царя оказала смерть его любимой супруги Анастасии Романовны. Царь был уверен, что её отравили. Современные исследования сохранившихся волос Анастасии показали, что царь был полностью прав.

— Что подтолкнуло Ивана IV к началу Ливонской войны и какую роль она сыграла в судьбе Русского государства?

— Когда Русское государство закрыло проблемы на востоке, Иван Васильевич принял решение начать наступление на западе, где находились Великое княжество Литовское и Ливонский орден. Эти рыхлые государственные объединения владели землями, которые когда-то входили в состав Руси. Ещё дед Ивана IV Великого, Иван III Васильевич, поставил перед собой и потомками великую задачу: возвращение под руку русского государя всех земель, которые когда-то входили в состав Древнерусского государства. Иван IV в полной мере поддерживал идею возвращения данных территорий. Поводом для войны была неуплата Ливонским орденом дани Москве. Иван Васильевич фактически разгромил Ливонский орден, затем — неожиданно вступившую в войну Литву. Но вмешательство в конфликт поляков под руководством Стефана Батория, а также шведов переломило ход боевых действий не в пользу Русского государства. Завоёванные территории были утеряны, но и свои земли, захваченные Стефаном Баторием, Россия вернула. А вот шведам пришлось отдать южное побережье Финского залива с русскими городами Ямом, Копорьем и Ивангородом. Впрочем, уже при царе Фёдоре Ивановиче, сыне Ивана Васильевича, все эти территории были возвращены в состав России.

— Один из самых известных политических феноменов времён Ивана IV — это опричнина. Что она собой представляла и почему была свёрнута?

— Опричнина — это одна из серьёзнейших проблем в исторической науке России. Никто так и не дал исчерпывающего ответа, что это было, почему и зачем. С моей точки зрения, опричнина — явление не столько личностного или политического, сколько духовного характера. Государь искренне считал себя богоизбранным правителем, наделённым властью от Господа. А Русь в целом воспринимала себя как наследница Византии, обязанная защищать православную веру до Второго пришествия и вступить в битву вместе с воинством Христа против Антихриста, скорого прихода которого в XVI веке ожидала вся христианская Европа, в том числе и Россия. Поэтому попытки ограничить свою власть Иван Васильевич воспринимал не просто как политическое предательство, но как духовное предательство. Как уже говорилось, вокруг Ивана Васильевича с его детских лет творилось много странного и страшного, вспомним хотя бы факты отравления его матери и первой жены, да и его сын Иван Иванович, судя по всему, тоже был отравлен. Помнил царь и о нежелании ближних людей выполнить его волю во время болезни в 1553 году. А тут ещё и предательство князя Курбского, перебежавшего без какой-либо видимой причины в Польшу. Чем дальше, тем больше Иван Васильевич уверялся в том, что Россия не готова по-настоящему взять на себя спасение мира от Антихриста. Опричнина стала тем орудием, которое должно было очистить русские земли от антихристовой скверны. В результате территория государства была разделена на опричнину — землю, которую царь очищал от греха, и земщину — землю, которую предстояло ещё очистить. Поэтому на протяжении всего времени существования опричнины её территория расширялась. Впрочем, позднее царь разочаровался в своём начинании и даже слово «опричнина» было запрещено. О разочаровании царя в его устремлениях свидетельствует ещё один факт. В первом послании Андрею Курбскому, в котором царь полностью высказал свои духовно-политические взгляды и обосновал введение опричнины, Иван Васильевич заявлял, что все принявшие смерть от его руки — это богоотступники, которые не заслуживают спасения после смерти, но сразу отправляются в ад. Позднее, после неожиданной смерти наследника, царевича Ивана Ивановича, царь разослал по храмам и монастырям «Синодик опальных», то есть список людей, погибших по велению Ивана Васильевича, для поминовения их имён и молитв о спасении их душ. Это означало, что царь не просто пересмотрел свои взгляды, но раскаялся в своих намерениях и поступках. Это очень редкий случай, ведь его современники, правители европейских стран, вовсе не раскаивались в массовом уничтожении протестантов или католиков. А английские правители, начиная с Генриха VIII, резали и католиков, и протестантов, одинаково враждебных их англиканской вере.

— Как при Иване IV развивались отношения между Русским государством и Крымским ханством?

— Крымское ханство с 20-х годов XVI века превратилось в главную угрозу Российскому государству с юга. Для защиты границ на этом направлении началось строительство засечных черт — укреплений, протянувшихся на сотни, а затем и на тысячи километров. Когда началась Ливонская война, крымчаки решили воспользоваться уходом русской армии на запад. В начале 1571 года крымская орда совершила мощный набег на Москву. Земли вокруг столицы были разграблены, она сама не захвачена, но сожжена. В 1572 году крымчаки под Москвой, в районе села Молоди, были остановлены и разгромлены войском под командованием Михаила Воротынского. После этого поражения почти до конца XVI века Крымское ханство не беспокоило Русское государство.

— Что представляли собой последние годы правления Ивана IV?

— Они не отличались принципиально от предыдущих лет правления. Территория Русского государства продолжила расширяться, началось покорение Сибири, где, свергнув Едигера, власть захватил враждебный России хан Кучум. Завершилась Ливонская война. Важным моментом стало основание самого северного на тот момент порта в стране — современного Архангельска, через который шла торговля с Англией.

— Вокруг личности Ивана IV много лет идут ожесточённые споры. Одни называют его тираном, другие — выдающимся государственником. С чем связаны такие противоречивые оценки и кем был царь на самом деле?

— Никто не может дать однозначного ответа на этот вопрос. Противоречивые оценки связаны с тем, что с позиции современности очень трудно понять и принять ценности людей XVI века. Но существует интересный феномен — если многие историки критически настроены к личности Ивана Васильевича, то в народном творчестве XVI—XVI веков он предстаёт исключительно как положительный герой, спасший свою страну и свой народ от уничтожения. Иван Васильевич был, конечно, значительным политическим деятелем, который превратил Великое Московское княжество в могущественное Русское царство. Православный мир стал смотреть на Россию с надеждой, в Москву зачастили послы от православных народов и патриархатов. Началась активная материальная поддержка русским престолом православных народов и патриархатов на Востоке. Однако ещё в конце XVI века Русская Церковь фактически осудила царя за опричные дела. Это выразилось в местной канонизации митрополита Филиппа и игумена Псково-Печерского монастыря Корнилия, который, по некоторым источникам, был лично зарублен Иваном Васильевичем. То есть даже в то время оценки деятельности царя были неоднозначными. И эта неоднозначность, судя по всему, останется навсегда. Иван Васильевич был страстной русской натурой, которой было сложно сдерживать себя как в созидательных, так и в неблаговидных поступках.

— Почему за всё время нашей беседы вы ни разу не назвали первого русского царя Иваном Грозным?