Daily Mirror: кит-белуха атаковала сотрудников аквариума в Чэнду

В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) в аквариуме Haichang Polar Ocean Park кит-белуха неожиданно атаковала двух дайверов. Об этом сообщает Daily Mirror. Инцидент случился еще 14 августа и попал на видео. Сначала морское животное набросилось на сотрудницу аквариума и пыталось ухватить ее за ноги. После того как она отплыла, белуха переключилась на второго дайвера с камерой. Кит схватил его за ласты, недолго удерживал, а затем предпринял еще одну попытку укусить, но промахнулся и уплыл. Оба сотрудника серьезно не пострадали. Зрители наблюдали за происходящим через стекло и реагировали на атаку громкими возгласами. До этого в Баварии крупный сом длиной около двух метров напал на пятерых отдыхающих у озера, после чего его устранили сотрудники полиции. Пострадавшие получили медицинскую помощь, двое из них сообщили, что их даже потянуло под воду.