Как святая Анна превратилась в деревенскую Нюрочку

Анна — имя библейское, благородное и сильное. Так звали мать Богородицы. Но на Руси его умудрились превратить в нежное «Нюра» или даже просторечное «Нюрка». Как же величественная святая превратилась в деревенскую Нюрочку? История этого превращения — это история быта, суеверий и языковой магии русского народа.

Небесная защитница против суровой реальности

Имя Анна пришло на Русь с христианством и имеет еврейские корни, означая «благосклонность», «милость». Оно было невероятно популярным — в году 35 дней памяти святых с этим именем, поэтому каждую 11-ю девочку вплоть до XX века крестили Анной.

В аристократических семьях девочек так и звали — Аннами. Но для крестьянской жизни, полной тягот, имя святой казалось слишком тяжелым, слишком «царским». Оно будто бы налагало обязательство быть святой, а у бедной крестьянской девочки была совсем другая судьба.

Как Анна стала Нюрой: магия уменьшительно-ласкательных суффиксов

Простой народ начал адаптировать «книжное» имя под себя. Так запустился настоящий языковой механизм:

Анна → Анюта → Нюта → Нюра → Нюрка → Нюша

Эти формы были проще, привычнее и как бы «снижали» статус имени до уровня повседневности. Ни одному помещику и в голову не приходило назвать свою крепостную работницу Анной — но «Нюркой» или «Нюшкой» — запросто.

Версия №1: Финно-угорский след

Известный этнограф Владимир Даль в своем словаре приводит любопытную версию. Слово «нюра» на карельском языке означало «подводная мель». Для карелов-рыболовов это было лучшее место для лова. От них это слово могло перейти к русским соседям.

Версия №2: От обуви к прозвищу

В поморских и архангельских деревнях «нюриками» называли прочную кожаную обувь, в которой можно было заходить в воду. Ловкая, юркая девочка, которая могла порулить в такой обуви, могла получить прозвище за свою сноровку.

Версия №3: «Нырять» и «шнырять»

Самая логичная версия: прозвище «Нюра» могло произойти от слов «нырять» или «шнырять». Крестьянские дети с ранних лет работали наравне со взрослыми. Юркая, проворная девочка Анна, которая могла пролезть куда угодно, и стала в итоге Нюрой — за свои умения.