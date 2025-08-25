Кто круче — наши казаки или японские ниндзя?

Японцы очень гордятся своими воинскими традициями. Далеко не последнее место в списке их достижений занимает старинное искусство шпионажа и диверсий ниндзюцю. Распиаренные в фильмах, легендах и комиксах неуловимые ниндзя считаются непревзойденными мастерами маскировки, обладателями почти сверхъестественных физических способностей и неповторимыми виртуозами убийства. Но если разобраться, донские и запорожские казаки были ничем не хуже японских шпионов, а кое в чем и значительно их превосходили.

Оружие ниндзя и казака

Про оружие ниндзя сказано много. Японские воины ночи предпочитали компактное, легкое, но при этом максимально смертоносное оружие, способное поразить врага с первого удара. Точно такое оружие выбирали для ближнего боя казаки. Нагайка со вшитым в нее свинцовым слитком — «волчатка», использовалась как для охоты на волка, так и в бою. Длина рукояти «волчатки» не превышала 40 см, а ее вес составлял примерно 400 граммов.

© Казак с нагайкой атакует врага. Старинная гравюра

Еще одно исконно казачье дробящее оружие — это «гасило». Устроено оно было предельно просто — на 20-сантиметровом шнурке закрепляли увесистый груз. Такое орудие было эффективно против противника, не защищенного доспехами, а еще одним его плюсом «гасила» можно считать то, что его было легко применять в тесноте, например, в помещении или в давке во время рукопашного боя.

Ниндзя использовали подобное оружие, которое называли сагэо. Это был длинный шнур, на котором можно было закрепить груз. Из-за длины шнура использовать сагэо было гораздо сложнее, чем «гасило», а в тесноте работа с ним вообще больше напоминала цирковой номер с элементами эквилибра.

Хорошо известно, что ниндзя активно использовали метательное оружие, в том числе специальные ножи. Но казачьи «засапожники» — обоюдоострые ножи, которые носили в голенищах сапог, были более смертоносны. Это были 40-сантиметровые штыри, которые при броске умелой рукой разили супостата наверняка.

Специалисты считают, что большим недостатком вооружения ниндзя было их четкое разделение оружия ближнего и дальнего боя, из-за чего они были вынуждены носить на себе лишний груз. Казаки же всегда стремились к универсальности, избегая обременять себя излишним нефункциональным балластом.

Главным оружием ниндзя был прямой меч ниндзято, а казака — черкесская шашка. Мечи изготавливали длиной 90 см, а шашки были примерно сопоставимы с ними по габаритам — 75-85 см. Но шашка казака, благодаря продуманному изгибу и выверенной балансировке была более эффективной в бою, чем прямой меч ниндзя.

Стоит лишь напомнить, что шашки сняли с вооружения только в 1927 году, а о ниндзято к этому времени знали уже только историки и специалисты по старинному холодному оружию.

Защитная экипировка воинов

Методика ведения боя ниндзя была специфична и поэтому не позволяла этим японским воинам использовать тяжелые и неудобные доспехи. Максимум что мог себе позволить диверсант — это легкий полусферический шлем и тонкие пластины из металла, закрывающие только части тела, наиболее уязвимые для клинков.

А вот казачество на раннем этапе существования не отказывалось от стальных лат. В войске Богдана Хмельницкого в 17 веке существовало «панцирное казачество», использующее кольчуги, а также доспехи из кожи и стальных пластин. Так же добротно были защищены и казаки, покорявшие Сибирь вместе с Ермаком Тимофеевичем в 16 веке.

Но по мере совершенствования огнестрельного оружия доспехи становились все менее эффективными и к 18 веку от них полностью отказались. Кираса или кольчуга не спасали от пули, а, наоборот, усиливали повреждения от попадания, загрязняя рану осколками металла.

Тактика и маскировка

И ниндзя, и казаки были признанными мастерами маскировки. И те и другие умело прятались на любой местности, умели незамеченными подбираться к часовым и устраивать невидимые засады. Казаки-пластуны, выступавшие в качестве разведчиков, показывали чудеса маскировки, хозяйничая в тылу врага и устраивая внезапные дерзкие диверсии.

В качестве примера можно привести задокументированный случай времен Кавказских кампаний. Один донской казак пролежал в грязи неподвижно полдня, в то время как почти на его спине расположились два горца-наблюдателя. Казаки могли плавать под водой, используя для дыхания трубку, прятаться с головой в болоте и сутками дежурить на деревьях, над головой противника.

Что касается боевых качеств, то тут наши казаки значительно превосходят ниндзя как в открытом бою, так и в удержании позиций. Известен случай, когда более 3 тыс. горцев атаковали Крымское укрепление, защищаемое всего 40 казаками-пластунами. Офицер Крыжановский так умело расположил воинов в зарослях на берегу реки, что они, оставаясь незамеченными, несколько часов буквально выкашивали атакующих прицельным ружейным огнем.

Закончилось все тем, что горцы отказались от захвата укрепления и, понеся огромные потери, отступили. При этом точно известно, что среди пластунов не было не только убитых, но и раненых.

В конце нашего рассказа стоит сказать, что сравнение ниндзя и казаков не совсем корректно. Японские воины были просто умелыми наемниками из крестьянских кланов, а казаки — профессиональной армией и выполняли они совершенно другие задачи. Скрытные перемещения, тайные убийства и засады нашими ребятами использовались в исключительных случаях и казачество покрыло себя славой не в диверсионных операциях, а в открытом бою с врагами.