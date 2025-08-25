Почему во властных кабинетах до сих пор пользуются дисковыми телефонами

На фотографиях и в кинолентах прошлых лет частенько можно увидеть дисковые телефоны на столах первых лиц государства. Для современного человека, привыкшего к смартфонам и другим высокотехнологичным гаджетам, это может показаться настоящим анахронизмом. Однако такие телефоны до сих пор используются в кабинетах высших должностных лиц России, включая президента. Почему же эти устройства, которые сегодня кажутся безнадежно устаревшими, до сих пор занимают свое почетное место на столах руководителей страны?

Исторический экскурс

Телефонная связь в России появилась еще в дореволюционные времена. Первая телефонная сеть была установлена не в столице, как можно было бы предположить, а в загородной императорской резиденции — Гатчинском дворце. Уже позже телефонизация дошла до Зимнего дворца. Однако технологии тех лет сильно отличались от привычных нам. Для соединения с нужным абонентом необходимо было сообщить его имя или номер телефонистке, которая вручную соединяла линии. Первая телефонная станция Российской Империи обслуживала всего 100 номеров.

Ситуация изменилась после революции, когда столицу перенесли из Петербурга в Москву. В Кремле в начале 1920-х годов появилась автоматическая телефонная станция (АТС), инициатором создания которой стал Владимир Ильич Ленин. Он всегда проявлял интерес к техническим инновациям и понимал важность связи для управления страной.

Новая АТС позволяла абонентам самостоятельно набирать номер с помощью диска, что исключало необходимость в телефонистках. Это стало настоящей революцией в области связи. Первая кремлевская АТС также обслуживала 100 номеров, но этого было достаточно для нужд правительства. Дисковые телефоны, которые стали символом прогресса, получили в народе название “вертушка”. Владение таким телефоном считалось признаком принадлежности к кремлевской элите.

Позже, с развитием связи, была создана вторая автоматическая станция — АТС-2, предназначенная для городской правительственной связи. Эта сеть охватывала уже тысячу абонентов, включая высокопоставленных чиновников, руководителей крупных предприятий и редакторов центральных газет. Абоненты АТС-2, которых называли “золотой тысячей”, пользовались телефонами, украшенными гербом страны. Это подчеркивало их высокий статус и значимость.

“Вертушки” сегодня

Несмотря на стремительное развитие технологий, дисковые телефоны до сих пор остаются неотъемлемой частью правительственной связи. Так на столе главы государства можно увидеть коммутатор и несколько аппаратов, один из которых — дисковый телефон. Почему же эти устройства не заменяют на более современные? Ответ кроется в их надежности. Дисковые телефоны, созданные еще в 1970-х годах для особых нужд, отличаются высочайшим качеством и долговечностью. Они были разработаны с учетом всех требований безопасности, включая защиту от прослушивания и сбоев в работе. Эти телефоны буквально созданы на века, и их эксплуатация до сих пор оправдывает себя.

Современные технологии, при всех их достоинствах, не всегда могут обеспечить такую же степень надежности и защищенности. Кроме того, правительственная телефонная сеть, включающая более 30 тысяч абонентов, охватывает сотни объектов по всей стране. Она действует в условиях, где стабильность связи является приоритетом. В таких обстоятельствах использование проверенных временем устройств вполне оправдано. К тому же, чем проще технология, тем сложнее ее “взломать” удаленно, как это можно сделать с мессенджерами или смартфонами.