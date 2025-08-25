Семь легенд об Иване Грозном

25 августа 2025 года исполняется 495 лет со дня рождения Ивана Грозного. Вокруг его личности создано очень много мифов. Семь популярных легенд об Иване Грозном и то, каким же был на самом деле первый русский царь — в материале «Вечерней Москвы».

Грозным царя прозвали за его жестокость

Благодаря своей жесткой политике в российской истории Иван Грозный снискал репутацию безжалостного правителя. Однако это мнение ошибочно, заверил историк Ярослав Листов.

«Это мнение сформировалось у современного поколения из-за привычки сравнивать современных правителей с теми, кто был у власти в прошлом. Но для эпохи, в которую правил Грозный, он не был таким уж жестоким. При нем было казнено всего четыре тысячи человек, тогда как в Англии при Елизавете I казнили 70 тысяч человек, во Франции в Варфоломеевскую ночь было истреблено около 30 тысяч протестантов-гугенотов, а в Нидерландах сожгли около 50 тысяч женщин, которых признали ведьмами. На этом фоне Грозного нельзя называть жестоким», — уверен историк.

Более того, его действия всегда были продуманны и направлены борьбу с феодализмом и удельными княжествами, подчеркнул эксперт:

«Политика Грозного — способ сделать государство единым, а его геополитическим продолжателем в будущем станет Петр I, который "прорубит окно в Европу"».

Кроме того, стоит отметить, что слово «грозный» в то время имело иное значение, нежели в наши дни:

«Установлено, что в приложении к царю эпитет "грозный" не имел отрицательного оттенка. Он связан не с идеей тирании, а с идеей величия. "Достоин царю грозну быти", — говорится в "Валаамской беседе" (памятник публицистики середины XVI века — прим. "ВМ"), и эти слова нельзя толковать как призыв править круто и безжалостно. <…> Дело в контексте: эпитет "грозный" и существительное "гроза" появляются там, где речь идет о порядке в государстве, об обязанности монарха "исправляти и здержати" города и веси, "уставити" определенные правила поведения в монастырях и в миру, — говорится в трудах Александра Панченко, Бориса Успенского. "Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха", 1983».

Царь любил пытать людей

То, что при Грозном использовали пытки для поиска доказательств преступления, — это правда, подтвердил Листов. Однако такой способ правосудия возник не по инициативе царя.

«Пытки в то время были единственным способом получить доказательства и признание в преступлении. Но лично Иван Грозный никого не пытал и даже не отдавал такие приказы, для этого были отдельно предназначенные люди. Такой вариант правосудия был свойственным всей эпохе. Это делали и до него и после него, тот же Петр I», — рассказал историк.

Грозный должен был жениться на английской королеве

Иван Грозный действительно сватался к английской королеве Елизавете I. Однако не из глубокой любви, а исходя из политической стратегии, пояснил специалист:

«Жениться на Елизавете он не собирался, это была лишь дипломатическая игра, чтобы показать на международном уровне значимость России. Так он намекал на истинное место женщины в большой политике».

Мечтал уничтожить бояр

Его борьба с удельными боярами — миф. Он боялся их, но не старался полностью истребить, заверил Листов.

«Удельные бояре имели собственные уделы, в отличие от тех, которые были исключительно в подчинении Грозного. А так как Иван все детство провел в страхе, что будет убит за престол и его государство распадется на удельные княжества, поэтому он их боялся, но не уничтожал, как принято считать, — рассказал эксперт. — Это подтверждает тот факт, что бояре были основой государственного правления Грозного. Истреблял он только тех, кто был склонен к сепаратизму — отделению со своей землей от общей части России, кто предавал страну. Как князь Курбский, например».

Истребление татар

По словам историка, со стороны Ивана Грозного это было не уничтожение государства, а обычная военная операция по увеличению территорий:

«Это было уничтожение вечного противника, потому что Казанское ханство — это остаток Золотой Орды, которая совершала набеги на Русь. Поэтому захват Казанского ханства для Грозного являлся геополитической задачей. Ему было достаточно, что татары потеряли собственную государственность, истреблять их он не собирался. Об этом говорит тот факт, что в дальнейшем большинство великих татарских князей вошли в элиту Российской империи».

Казнил собственных жен

Ни одну из своих жен Грозный не казнил, подчеркнул эксперт. Но они были заточены в монастыре.

«Действительно, он был человеком любвеобильным, который понимал преимущества династических браков и использовал их для укрепления статуса правителя. Поэтому, когда ему нужна была новая супруга, предыдущая отправлялась в монастырь, но он их не убивал. Более того, смерть самой любимой жены Грозного стала для него большой трагедией», — рассказал историк.

Грозный убил своего сына

Убийство сына, которое приписывают Грозному как одно из самых весомых доказательств его бесчеловечности, тоже не доказано, заверил историк.

«Нельзя наверняка сказать, что он виновен в смерти своего сына. То, что Грозный случайно убил своего сына в ходе ссоры, ударив его посохом в висок, — лишь теория. Одновременно с этим исследования останков показали, что смерть его сына не связана с травмой, а наступила в результате тяжелых болезней. С большей вероятностью, наследник престола умер по этой причине», — заключил Листов.

