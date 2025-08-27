Почему дома на Санторини белые

Белые дома с синими крышами стали символом Санторини, но изначально их красили не ради красоты. В 1938 году, во время эпидемии холеры, власти обязали использовать известь как дешёвое и эффективное дезинфицирующее средство. Со временем мера превратилась в традицию. Когда архитектура лечит: почему белые дома на Санторини — это не просто красиво - подробнее об этом на сайте Туристас.

Белый цвет оказался практичным и для климата: он отражает солнце и сохраняет прохладу внутри домов. Многие постройки вырублены в скалах, что вместе с побелкой делает жильё комфортным без кондиционеров.

После землетрясения 1956 года остров восстанавливали снова в белом, и этот образ закрепился навсегда. Сегодня бело-синий стиль — не только традиция, но и часть культуры, гармония с природой и туристический символ всей Греции.