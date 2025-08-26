26 августа: чем примечателен этот день

26 августа: какой праздник отмечают в России и мире
26 августа 2025 года отмечается 17-я годовщина признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Также на эту дату приходится день рождения Матери Терезы. «Лента.ру» рассказывает про главные праздники 26 августа, а также напоминает, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитых людей празднует день рождения.
Праздники в России и мире
День признания независимости Абхазии и Южной Осетии
26 августа 2008 года, президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С такой просьбой к России официально обратились обе республики. Позднее их независимость признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
Как заявлял МИД РФ, признание независимости Абхазии и Южной Осетии — гарант надежной защиты и помощи в развитии со стороны России.
В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ, с тех пор все контакты осуществляются через посольства Швейцарии. Тем не менее в 2019 году министры иностранных дел России и Грузии провели первую встречу после многолетнего перерыва. К тому же РФ остается одним из главных торговых партнеров Грузии, поддерживает ее экспорт вина, фруктов и других товаров.
День благодарности собаке
Праздник зародился в США в 2004 году по инициативе зоозащитницы Коллин Пейдж. В качестве праздничной даты она выбрала день, когда завела свою первую собаку по кличке Шелти. Постепенно отмечать праздник стали собаководы в других странах.
В России живут 25,5 миллиона домашних собак, показала перепись домашних животных. Причем только 60 процентов из них — породистые. При этом самая популярная порода в нашей стране — немецкая овчарка.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 августа
- День равенства женщин в США;
- День музыкальной йоги;
- День привлечения удачи.
Какой церковный праздник 26 августа
Отдание праздника Преображения Господня
В честь особо важных православных праздников торжественные службы в храмах проходят в течение нескольких дней. Период, когда после самого праздника продолжают читать посвященные ему молитвы, называется попразднство.
Отдание — последний день попразднства. 26 августа верующие вновь вспоминают эпизод из Евангелия, посвященный Преображению Христа. Согласно преданию, Мессия вместе с избранными апостолами отправился на гору Фавор, где явил свою божественную сущность, укрепив в вере своих учеников. Для верующих Преображение Иисуса стало идеалом духовной чистоты, к которой должен стремиться каждый христианин.
Продолжение Успенского поста
Успенский пост в 2025 году продолжается до 28 августа. В этот вторник верующим разрешено есть горячую пищу без масла. Строго запрещена вся еда животного происхождения: мясо, молоко, яйца и так далее. Также нельзя употреблять алкоголь.
Какие еще церковные праздники отмечают 26 августа
- Празднование в честь икон Божией Матери «Семистрельной», Минской и «Страстной»;
- Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника;
- Второе обретение мощей святителя Тихона;
- День памяти мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и Конкордии, в Риме;
- День памяти мученика Василия Александрина.
Приметы на 26 августа
- Желтые листья появились на березе — к ранней зиме.
- День выдался жарким — зимой жди сильных холодов.
- Мощный ветер обещает дождливую погоду.
- Если в этот день поссориться или поспорить с кем-то, навлечешь на себя неудачу.
Кто родился 26 августа
Мать Тереза (1910-1997)
Агнес Гондже Бояджиу, известная как Мать Тереза — католическая монахиня, основательница женской конгрегации Сестер — миссионерок любви, Лауреат Нобелевской премии мира. Причислена к лику святых.
В начале 1950-х она основалаоткрыла приют для безнадежно больных бедняков «Чистое сердце» — по сути первый хоспис. В течение жизни Мать Тереза не только заботилась о больных и нищих, но и жила среди них. В XX веке имя монахини стало синонимом милосердия. При этом Мать Терезу критикуют за то, что она выступала против контрацептивов и обезболивающих, а также называла СПИД «справедливым возмездием» за неправильное поведение.
Маколей Калкин (45 лет)
Актер прославился еще в детстве, благодаря ролям в фильмах «Один дома», «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Богатенький Ричи» и других. Позже его карьера на большом экране пошла на спад — Калкин снимался в рекламе, играл в рок-группе, но в 2020-м Gucci в качестве модели, а в 2023-м удостоился личной звезды на Аллее славы.
Кто еще родился 26 августа
- Крис Пайн (45 лет) — американский актер;
- Хулио Кортасар (1914-1984) — аргентинский писатель;
- Ян Арлазоров (1947-2009) — российский актер и эстрадный артист; Ширли Мэнсон (59 лет) — шотландская певица, вокалистка рок-группы Garbage;
- Олег Тактаров (58 лет) — российский боец смешанных единоборств и актер;
- Мелисса Маккарти (55 лет) — американская актриса.