26 августа: чем примечателен этот день

26 августа 2025 года отмечается 17-я годовщина признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Также на эту дату приходится день рождения Матери Терезы. «Лента.ру» рассказывает про главные праздники 26 августа, а также напоминает, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитых людей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

День признания независимости Абхазии и Южной Осетии

26 августа 2008 года, президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С такой просьбой к России официально обратились обе республики. Позднее их независимость признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Как заявлял МИД РФ, признание независимости Абхазии и Южной Осетии — гарант надежной защиты и помощи в развитии со стороны России.

В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ, с тех пор все контакты осуществляются через посольства Швейцарии. Тем не менее в 2019 году министры иностранных дел России и Грузии провели первую встречу после многолетнего перерыва. К тому же РФ остается одним из главных торговых партнеров Грузии, поддерживает ее экспорт вина, фруктов и других товаров.

День благодарности собаке

Праздник зародился в США в 2004 году по инициативе зоозащитницы Коллин Пейдж. В качестве праздничной даты она выбрала день, когда завела свою первую собаку по кличке Шелти. Постепенно отмечать праздник стали собаководы в других странах.

В России живут 25,5 миллиона домашних собак, показала перепись домашних животных. Причем только 60 процентов из них — породистые. При этом самая популярная порода в нашей стране — немецкая овчарка.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 августа

День равенства женщин в США;

День музыкальной йоги;

День привлечения удачи.

Какой церковный праздник 26 августа

Отдание праздника Преображения Господня

В честь особо важных православных праздников торжественные службы в храмах проходят в течение нескольких дней. Период, когда после самого праздника продолжают читать посвященные ему молитвы, называется попразднство.

Отдание — последний день попразднства. 26 августа верующие вновь вспоминают эпизод из Евангелия, посвященный Преображению Христа. Согласно преданию, Мессия вместе с избранными апостолами отправился на гору Фавор, где явил свою божественную сущность, укрепив в вере своих учеников. Для верующих Преображение Иисуса стало идеалом духовной чистоты, к которой должен стремиться каждый христианин.

Продолжение Успенского поста

Успенский пост в 2025 году продолжается до 28 августа. В этот вторник верующим разрешено есть горячую пищу без масла. Строго запрещена вся еда животного происхождения: мясо, молоко, яйца и так далее. Также нельзя употреблять алкоголь.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 августа

Празднование в честь икон Божией Матери «Семистрельной», Минской и «Страстной»;

Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника;

Второе обретение мощей святителя Тихона;

День памяти мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и Конкордии, в Риме;

День памяти мученика Василия Александрина.

Приметы на 26 августа

Желтые листья появились на березе — к ранней зиме.

День выдался жарким — зимой жди сильных холодов.

Мощный ветер обещает дождливую погоду.

Если в этот день поссориться или поспорить с кем-то, навлечешь на себя неудачу.

Кто родился 26 августа

Мать Тереза (1910-1997)

Агнес Гондже Бояджиу, известная как Мать Тереза — католическая монахиня, основательница женской конгрегации Сестер — миссионерок любви, Лауреат Нобелевской премии мира. Причислена к лику святых.

В начале 1950-х она основалаоткрыла приют для безнадежно больных бедняков «Чистое сердце» — по сути первый хоспис. В течение жизни Мать Тереза не только заботилась о больных и нищих, но и жила среди них. В XX веке имя монахини стало синонимом милосердия. При этом Мать Терезу критикуют за то, что она выступала против контрацептивов и обезболивающих, а также называла СПИД «справедливым возмездием» за неправильное поведение.

Актер прославился еще в детстве, благодаря ролям в фильмах «Один дома», «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Богатенький Ричи» и других. Позже его карьера на большом экране пошла на спад — Калкин снимался в рекламе, играл в рок-группе, но в 2020-м Gucci в качестве модели, а в 2023-м удостоился личной звезды на Аллее славы.

Кто еще родился 26 августа