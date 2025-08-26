Почему в день Михея Тиховея нельзя было лениться

В православии вспоминают пророка Михея, а по народному календарю - Михей Тиховей.

© Соцсети

Его прозвище связано с тем, что в этот день следили за ветром. Считалось, что если ветра нет, осень будет теплой, а сильный ветер предвещал холодный сентябрь. С Михея на Руси начиналась пора свадеб. В этот день сватались, чтобы молодые люди поженились или обручились на Покров.

В этот день нельзя было лениться, считалось, что так можно позвать в дом беды и нищету.

Детей баловали и не отказывали в помощи просящим. Запрещено было в этот день печь хлеб и пироги. По народным поверьям, тесто в этот день может зло навести. Молодежи не советовали ходить в старой потрепанной одежде, так как это сулило одиночество.

Хорошей приметой в этот день было постоять под деревьями и посчитать упавшие листья. Чем больше нападало - тем счастливее пройдет год.

Если журавли полетели на юг - жди морозы. Алое небо утром предвещает сильный ветер. Нет росы, но листья и трава мокрая - дождь пойдет. Если стоит ясный день - впереди неделя солнечная.