Жена узнала об измене мужа благодаря аптеке

В Китае жена уличила мужа в супружеской неверности после того, как аптека уведомила ее о неудачной оплате контрацептивов. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Мужчина пытался купить противозачаточные таблетки за 15,8 юаня (160 рублей) в аптеке города Янцзян, но из-за сбоя в системе электронный платеж не прошел. Сотрудник аптеки позвонил по номеру, привязанному к дисконтной карте, и рассказал жене клиента о счете за покупку. Так она узнала об измене и устроила мужу скандал.

«Теперь моя жена все знает, и две семьи на грани развала», — заявил мужчина в соцсетях, требуя компенсации от аптеки за «нарушение приватности».

Юрист Фу Цзянь пояснил, что доказать вину аптеки будет практически невозможно, так как звонок был служебной необходимостью, а не умышленным разглашением.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе, США, женщина уличила бойфренда в измене, увидев в его мусорном ведре тампон. Пара поссорилась, и женщина сбила изменщика машиной.