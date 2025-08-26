Как правильно бить жену по «Домострою»

Пословица «Бьет – значит, любит» уходит своими корнями глубоко в прошлое Руси. Действительно, рукоприкладство в семье в эпоху средневековья было делом обыденным. Более того, поколачивать жену не просто не осуждалось, но и поощрялось церковью и существующей моралью. А о правильных «профилактических побоях» даже писалось в «Домострое».

Языческая Русь

В дохристианский период славянское общество строилось на основах родоплеменной системы, где важную роль играли как мужчины, так и женщины. Последние занимались хозяйством, воспитывали детей, участвовали в обрядах и культовых ритуалах, а иногда даже принимали участие в военных походах. Их статус определялся не только положением в семье, но и принадлежностью к роду. Даже после замужества женщина оставалась под защитой своих кровных родственников – отца и братьев. Если муж позволял себе дурное обращение с женой, родственники могли вмешаться, чтобы защитить ее. Исключение составляли только те женщины, которые были куплены или украдены – их положение действительно напоминало рабское.

Крещение Руси

С принятием христианства в 988 году Русь не только обрела новую религию, но и переняла вместе с ней определенные культурные и социальные нормы, пришедшие из Византии. Христианская доктрина провозглашала главенство мужчины в семье и обществе, а женщину ставила в подчиненное положение. Она воспринималась как слабое, неразумное существо, нуждающееся в постоянной опеке и наставлении. Важную роль в этом сыграла церковь, которая проповедовала идею о греховной природе женщины, считая ее источником соблазна и зла.

Одним из способов «заботы» о женщине стало телесное наказание. Мужчина, как глава семьи, должен был контролировать нравственность жены и заботиться о «спасении ее души». Побои стали восприниматься как метод воспитания и профилактики греха. В «Домострое», знаменитом памятнике русской литературы XVI века, этому вопросу посвящены отдельные главы. Мужьям предписывалось бить жену, но с определенными ограничениями: нельзя было наносить удары по глазам, ушам и другим жизненно важным органам, чтобы не покалечить супругу. Также рекомендовалось избегать использования тяжелых и металлических предметов.

Побои как норма

Телесные наказания распространялись не только на жен, но и на детей, слуг и работников. Мужчина, как глава семьи, считался ответственным за всех своих подопечных. Регулярные побои воспринимались как проявление любви и заботы. Считалось, если муж не наказывает жену, он не выполняет своих обязанностей перед Богом и обществом. Парадоксально, но сами женщины настолько усвоили эту модель поведения, что начали воспринимать отсутствие побоев как признак равнодушия или нелюбви со стороны мужа. В редких случаях, когда русская женщина выходила замуж за иностранца, она бывала сильно удивлена отсутствием физического насилия в семье. Для нее это казалось странным и непривычным.

Деградация первоначального смысла

Со временем изначальная цель телесных наказаний – «воспитание в страхе Божьем» – была забыта. Мужчины начали бить жен не из заботы о спасении их души, а из ревности, гнева или просто плохого настроения. Женщины же продолжали терпеть насилие, считая его нормой. Этот стереотип укоренился в обществе и сохранялся на протяжении столетий.

К сожалению, отголоски этой мрачной традиции можно наблюдать и в наши дни. Многие женщины до сих пор воспринимают насилие в семье как нечто обыденное, считая, что «бьет – значит, любит». Однако важно понимать, что насилие никогда не может быть оправдано. Оно не является проявлением любви или заботы, а свидетельствует о слабости и жестокости человека, который его совершает.