Житель Саратовской области Александр Козлов поймал в Волге сома длиной три метра и весом 82 килограмма. Об этом сообщает «Комсомольская правда.

Гигантская рыба была поймана на 14-метровой глубине. Для того, чтобы поднять сома на борт лодки, рыбакам пришлось прибегнуть к помощи еще одного человека. Позже они с юмором предложили отпустить великана обратно в водоем, чтобы он продолжал расти.

Александр Козлов отметил, что ловил на перловицу, однако точное место удачного вылова раскрывать отказался.

Недавно житель Павловского района Воронежской области поймал огромного сома в реке Дон. При хороших условиях питания эта рыба может вырастать до трех метров в длину.

Ранее американский школьник поймал морского окуня весом 29 килограммов и установил мировой рекорд. 13-летний Джулиан сам весит всего на семь килограмм больше, чем пойманная рыба, что делает достижение еще более впечатляющим. Его предыдущим лучшим уловом был пятикилограммовый сом. Если Международная ассоциация промысловых рыб во Флориде подтвердит улов, рыба Джулиана побьет предыдущий мировой рекорд белого морского окуня среди юниоров в 27 килограмм, который был установлен в 2002 году.

До этого в Бангладеш поймали огромного окуня-баррамунди весом 24 килограмма. Рыба попала в сети рыбаков в Бенгальском заливе около города Патуакахали. Ее продали на аукционе за 36 тысяч така (24 тысячи рублей). Как отметил координатор природоохранного движения, такие крупные окуни стали встречаться реже. Пять семь лет назад баррамунди сравнимых размеров попадали в сети намного чаще.