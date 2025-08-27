День 27 августа в истории

День российского кино

Праздник был учрежден в 1980 году указом Президиума Вер­ховного Совета СССР и назывался День советского кино. Он был приурочен к подписанию 27 августа 1919 года декрета «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения». В ведение комиссариата перешли все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность страны.

Впоследствии праздник неоднократно менял названия и даты празднования. Вновь День российского кино появился в календаре профессиональных праздников в 2001 году по инициативе Министерства культуры РФ.

Премьера первого российского фильма состоялась 15 октября 1908 года. Зрители увидели семиминутную немую картину «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова, снятую по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». В 1925 году на экраны вышла первая цветная отечественная лента — «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

До распада СССР ежегодно снималось до 200 художественных лент. В 1990-е годы из-за экономического кризиса в стране финансирование российского кино практически прекратилось, и только после 2000 года в России начался подъем киноотрасли.

На сегодняшний день в РФ существует около 40 отечественных киностудий, в которых каждый год производятся свыше 100 фильмов и сериалов.

На поддержку и производство российских картин государство ежегодно выделяет миллиарды рублей.

Международный день бокса

Главный праздник всего мирового боксерского сообщества появился в 2017 году и отмечался 22 июля. В 2021 году было принято решение перенести его празднование на 27 августа.

Спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н. э. В программу античных Олимпийских игр были включены кулачные бои. Древний бокс отличался от современного: спортсмены дрались до тех пор, пока один из них не терял сознания или не сдавался.

В современном виде бокс зародился в Англии в начале XVIII века. Его основателем и первым официально признанным чемпионом считается Джеймс Фигг. Олимпийским видом спорта бокс стал в 1920 году.

Всемирный день озер

Памятная дата ООН была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 12 декабря 2024 года.

По данным специалистов, природные и искусственные озера содержат свыше 90% пресной воды Земли.

Пять лет назад (2020) состоялась церемония открытия движения по автомобильной трассе «Таврида».

Автотрасса пролегает по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Общая протяженность дороги составляет 258 километров.

Строительство «Тавриды» началось в 2017 году. Стоимость проекта — более 140 млрд рублей. В состав автотрассы входят 20 транспортных развязок, 123 путепровода, 15 мостов, 31 путепровод для проезда сельскохозяйственной техники, 17 путепроводных съездов с транспортных развязок.

«Таврида» была официально открыта 27 августа 2020 года. В церемонии открытия принял участие Президент РФ Владимир Путин.

25 лет назад в Москве на Останкинской телебашне произошел пожар

Он начался на высоте примерно 460 метров, где загорелась оплетка высокочастотных кабелей. Огонь быстро распространился вниз по башне. Было прервано телевещание на Москву и Московскую область. Рухнули три лифта телебашни, в одном из которых находились люди. Погибли сотрудник пожарной охраны, заместитель начальника УГПС Северо‑Восточного округа полковник Владимир Арсюков, слесарь-ремонтник Александр Шипулин и лифтер Светлана Шкатила.

С пожаром, грозящим оставить всю нашу страну без телевидения, боролись более суток. Ликвидировать его удалось лишь к вечеру 28 августа.

В результате пожара полностью выгорели 3 этажа, лопнули 120 из 149 тросов, обеспечивающих преднапряжение бетонной конструкции Останкинской башни, разрушено лифтовое хозяйство, повреждены системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, тепло- и водоснабжения, связи и сигнализации. На неделю было прервано телевещание на Москву и Московскую область. Только к 4 сентября работа телеканалов была восстановлена.

На восстановление Останкинской телебашни был потрачен один миллиард рублей.

70 лет назад в Великобритании вышел в свет первый экземпляр «Книги рекордов Гиннесса»

Идея создания такого издания принадлежит исполнительному директору ирландской пивоваренной компании Arthur Guinness Son & Co Хью Биверу. Однажды вечером после охоты, на которой он заключил пари «является ли ржанка самой быстрой пернатой дичью в Европе», он подумал, что подобные вопросы нередко возникают у посетителей пабов, которые частенько обсуждают любопытные события, рекорды, спортивные достижения и чудеса. Тогда Биверу пришла мысль, что неплохо напечатать книгу, где можно будет найти ответы на вопросы: «Кто самый быстрый?», «Кто самый богатый?» и др.

Первая Книга рекордов вышла в свет в Лондоне 27 августа 1955 года. Она состояла из 198 листов, ее тираж был всего несколько тысяч экземпляров. Первое издание называлось «Книгой превосходных степеней. О самом высоком и самом низком, большом, маленьком, быстром, старом, новом, громком, горячем, холодном, сильном». Успех книги был громадным, и к Рождеству она стала бестселлером №1 в Великобритании.

В настоящее время «Книга рекордов Гиннесса» выходит тиражом свыше 130 миллионов экземпляров. Она переведена на более чем 25 языков и издается в свыше 100 странах мира. В России «Книга рекордов Гиннесса» выходит с 1989 года. С того же времени в нашей стране издается «Книга рекордов России», куда включаются как мировые достижения россиян, так и достижения лишь национального характера.