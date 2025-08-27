Четверть века назад случилась крупнейшая техногенная авария в истории Москвы

Ровно четверть века назад, 27 августа 2000 года, произошла одна из крупнейших техногенных аварий в истории Москвы — пожар на Останкинской телебашне, за которым без преувеличения в прямом эфире следила вся страна. Эта катастрофа произошла всего через пару недель после гибели подводной лодки «Курск», окончательно закрепив за августом славу «черного месяца для России». Как боролись с пожаром, который на неделю оставил жителей Москвы и Подмосковья без телевещания, — в материале «Ленты.ру».

Пожар начался на высоте между 454 и 478 метрами. Раньше всех дым заметили жители близлежащих домов, которые стали звонить пожарным. Вскоре телевизоры в московских квартирах перестали показывать телеканалы НТВ, ТВ-6, ТВЦ и «Культура», а чуть позже и остальные.

Дольше всех продержались в эфире ОРТ (сейчас — «Первый канал») и РТР (теперь называется «Россия»), вещание которых оборвалось в 18:15. После этого в Москве вещали только кабельный канал «Столица» и ТНТ, чей передатчик находился на Радиотелевизионной башне на Октябрьском поле.

28 августа 2000 года, телеканалы не работают

Момент, когда пожар только начинался, удалось снять съемочной группе программы «Спасатели: Экстренный вызов», пролетавшей в это время на вертолете Центроспаса мимо телебашни. В итоге эти кадры вошли в выпуск передачи, показанный в эфире канала ОРТ 9 сентября 2000 года.

На борту два доктора, пилот и штурман. Летели в сторону Алтуфьева, на ДТП. 14-летнюю девочку сбила машина, ее надо было срочно госпитализировать. И «Луч-1» — это позывной вертолетной группы — летел по направлению к детской больнице. Как раз в этот момент наш оператор и заметил легкий шлейф дыма на самом верху Останкинской телебашни. На часах было 15:17 Сергей Алексеев ведущий программы «Спасатели: Экстренный вызов»

Через 10 минут после поступления сигнала о пожаре к телебашне подъехали несколько десятков пожарных машин, а также спасатели и скорая помощь.

Из-за того, что огонь охватил помещения на высоте нескольких сотен метров, бороться с ним с земли не представлялось возможным. Пожарные пытались гасить пламя при помощи огнетушителей, а также с вертолетов

Примерно через полчаса после поступления сигнала о пожаре началась эвакуация людей со смотровой площадки, расположенной на высоте 337 метров, а также посетителей ресторана «Седьмое небо» прямо под ней. Всего там находились 350 человек. За 20 минут их всех вывели на улицу.

Причина пожара выяснилась довольно быстро. Сотрудники компании, занимавшейся системами связи, установили в здании телебашни усилитель, в результате чего кабели не выдержали возросшей нагрузки и перегрелись. Дело в том, что даже при проектной перегрузке кабели и фидеры (передающие кабели, ведущие к антеннам) выделяли тепло. И чем выше перегрузка, тем сильнее они нагревались, пока наконец не вспыхнули.

Очередное чрезвычайное происшествие показало, в каком состоянии находятся жизненно важные объекты и вся страна Владимир Путин президент России (заявление на совещании с членами правительства 28 августа 2000 года)

Распространение огня шло сверху по направлению к земле. Горящие полиэтиленовые оболочки фидеров начали падать вниз, вызывая новые очаги возгорания.

Когда температура пожара возросла примерно до 1000 градусов по Цельсию, вместе с оболочкой стали лететь и горящие части самих фидеров

Пожарные пытались изолировать нижние уровни асбестовыми полотнами, но выступающие конструкции внутри телебашни мешали создать сплошной барьер, в результате расплавленная масса все равно проникала ниже.

Владимир Арсюков, замначальника управления Государственной противопожарной службы СВАО Москвы, принял решение отправиться наверх, чтобы с помощью специальной несгораемой ткани соорудить дополнительную преграду огню. Вместе с ним в лифт зашли слесарь-ремонтник Александр Шипулин и лифтер Светлана Шкатила.

Около 19:30 этот и другие лифты сорвались с высоты нескольких сотен метров. Арсюков и его спутники стали единственными жертвами пожара в телебашне. Их лифт найдут на глубине 7 метров под первым этажом. Он будет завален многометровым слоем сгоревшего кабеля

Другой сорвавшийся лифт, в котором находились еще семь пожарных, чудом удержался на стопорах. Людей из него спасли. В остальных — пассажиров не было.

Под воздействием высокой температуры порвались 120 из 149 металлических тросов, которые составляли несущий каркас железобетонной конструкции телебашни. В полночь 28 августа огонь спустился уже до уровня 200 метров. К двум часам ночи сгорели почти все силовые кабели, которых внутри башни были тысячи.

Огонь все опускался. На отметке 120 метров появились опасения, что шпиль может рухнуть. По данным специалистов, его верхняя точка отклонилась от оси примерно на 2 метра

Тушение огня продолжается. Появлялась информация, что из-за высокой температуры начали лопаться стальные тросы, которые придают башне устойчивость. Пока эта информация не получила подтверждения, и все-таки она существует. Видимо, все же существует некая вероятность того, что Останкинская башня может осыпаться вниз Петр Марченко ведущий вечернего выпуска новостей НТВ 27 августа 2000 года, который вышел в эфир на канале ТНТ

Приостановить продвижение огня удалось только около 5 часов утра 28 августа. К этому времени он добрался до отметки 80 метров. К 12:30 возгорание локализовали и наконец в 17:30 сообщили о ликвидации.

Началась детальная проверка всех помещений. Весь мир облетели фотоснимки из ресторана «Седьмое небо», на которых столы, стулья и барные стойки были покрыты толстым слоем копоти и пыли

Общий материальный ущерб от пожара составил миллиард рублей. Была разрушена лифтовая инфраструктура, повреждены системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, тепло- и водоснабжения, связи и сигнализации. Вещание телеканалов на Москву и Подмосковье, прерванное из-за катастрофы, снова запустили только спустя неделю — 4-5 сентября. Вариантов восстановления телебашни было несколько, из них выбрали самый продолжительный — полную реконструкцию, которая заняла семь лет.