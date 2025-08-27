Был ли основатель Москвы внуком короля Англии

История жизни и происхождения Юрия Долгорукого, основателя Москвы, до сих пор вызывает споры. Дело в том, что мы до сих пор не знаем точно, когда он родился, и кто был его матерью. Поэтому остается только предполагать. А, надо сказать, историческое поле для различных предположений, довольно обширное.

Версия Василия Татищева

Василий Никитич Татищев, выдающийся историк XVIII века, в своем труде «История Российская» утверждал, что Юрий Долгорукий родился в 1090 году. Согласно его версии, матерью будущего основателя Москвы была Гита Уэссекская — англосаксонская принцесса, дочь последнего англосаксонского короля Англии Гарольда II, погибшего в битве при Гастингсе в 1066 году.

После поражения англосаксов Гита оказалась в изгнании и стала первой женой Владимира Мономаха. Если следовать этой версии, Юрий Долгорукий был не только потомком великих русских князей, но и внуком короля Англии, что делало его частью влиятельного в ту пору англосаксонского мира.

Современные исследования

Впрочем, современные историки подвергли сомнению трактовку Татищева, полагая, что он намеренно исказил данные, чтобы подчеркнуть статус Юрия как потомка англосаксонской династии. Исследователи считают, что Юрий родился не ранее 1096 года, а его матерью была вторая жена Владимира Мономаха — славянка Ефимия. Ключевым аргументом в пользу этой версии служат данные из светской проповеди “Поучение Владимира Мономаха”. В этом произведении упоминается, что в 1107 году умерла “Гюргева мати”» (мать Юрия).

Если бы матерью Юрия действительно была Гита, то она к тому времени уже не могла бы быть живой, так как, согласно записям кельнского монастыря Святого Пантелеймона, Гита скончалась около 1098 года. В этих записях, датируемых 10 марта, упоминается имя Гиты среди поминаемых в этот день, что указывает на ее смерть задолго до 1107 года.

Хронологические несоответствия

Еще одним важным аргументом в пользу более поздней даты рождения Юрия служат данные о возрасте его старшего брата Вячеслава. Согласно летописям, Вячеслав родился около 1080 года. В одной из хроник Вячеслав говорит Юрию: “Яз тебе старей есмь не малом, но многом, аз уже бородат, а ты ся еси родил”. Это позволяет предположить, что разница в возрасте между братьями составляла около 14–15 лет. Таким образом, Юрий мог родиться не раньше 1096 года.

Еще одна попытка установить год рождения Юрия основывается на данных о его свадьбе, которая состоялась в 1108 году. Если предположить, что на момент вступления в брак ему было не менее 12 лет, то его рождение можно датировать примерно 1096 годом. Это также подтверждает мнение о том, что его матерью была Ефимия, а не Гита.

Судьба Гиты Уэссекской

К слову, история Гиты Уэссекской также заслуживает отдельного внимания. После переезда в Новгород она жила там с сыном Мстиславом, старшим сыном Владимира Мономаха. Считается, что она совершила паломничество на Святую землю и приняла иночество, что дало Владимиру Мономаху возможность расторгнуть их брак. Это могло произойти еще до рождения Юрия, что делает версию о ее материнстве маловероятной.