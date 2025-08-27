Почему в СССР обои клеили на газеты

Наши современники, достаточно зрелые для того, чтобы в 70-х и 80-х годах прошлого века клеить обои своими руками, помнят, что советская технология отделочных работ такого типа отличалась от современной. И дело даже не в том, что тогда не было виниловых обоев, а клей приходилось варить самостоятельно. Самым необычным, с точки зрения новых поколений, было то, что сначала на стены клеили газеты, а лишь затем обои. Почему эти странные подготовительные работы раньше были обязательными?

Всего 30-40 лет назад процесс оклейки стен обоями был сложным и трудоемким. В те времена никто не слыхал о таких материалах, как финишные шпаклевки и грунтовки — финальная отделка наносилась прямо на черновую штукатурку, мастерски нанесенную на неровные бетонные или кирпичные стены отделочниками какого-нибудь СУ (строительного управления).

Настоящий обойный клей был мифической субстанцией, которую видели только избранные, имеющие доступ к импортному дефициту. Поэтому перед тем как клеить обои, счастливые владельцы жилплощади были вынуждены варить клейстер из крахмала прямо на кухонной плите в обычной кастрюле.

Клей наносили на стены от души, так как прогнозировать, как поведет себя состав, не мог никто. Нанесенный тонким слоем, он мог намертво держать обои десятилетиями, а мог отказаться выполнять свою задачу из-за сквозняка или по абсолютно не очевидным причинам. Впрочем, никто не мог ручаться, что и обильное применение клея гарантирует высокое качество.

Тонкие бумажные обои, которые были доступны советским гражданам, не только не скрывали неровности стен, но и, наоборот, их подчеркивали. В самых проблемных местах — на выступах и глубоких впадинах, раскисшая от крахмального клея бумага рвалась, что заставляло склонных к перфекционизму мастеров проявлять невероятную изобретательность в изготовлении заплаток и даже художественной ретуши в месте дефекта.

Бороться с этими проблемами было непросто, но кто-то невероятно находчивый предложил использовать в качестве основы обычные газеты. Газетная бумага, отлично впитывающая влагу и имеющая великолепное сцепление с кустарным крахмальным клеем, имела еще одно важное преимущество — ее запасы почти в любой семье были неисчерпаемы из-за советской традиции принудительно-добровольно выписывать периодику партийного и отраслевого направления.

Что касается технологической стороны вопроса, то газеты предлагали следующие важные особенности:

Газеты, наклеенные на неровную штукатурку, немного смягчали ее изъяны. Этот эффект достигался за счет того, что бумага, высыхая, натягивалась и скрывала небольшие неровности стен. В местах серьезных дефектов иногда клеили 2 и даже 3 слоя газет.

Основа из советской периодики делала сцепление обоев со стенами более надежным. Это достигалось за счет того, что газеты, более легкие, лучше держались на оштукатуренных и просто бетонных стенах. А уж бумагу к бумаге приклеить было гораздо проще даже самодельным клеем.

Газеты выполняли роль грунтовки, укрепляя слой штукатурки под обоями и не давая ей осыпаться. Это позволяло обоям дольше держаться.

Именно поэтому в СССР, прежде чем приступать к ремонту, проверяли в кладовках и на антресолях запасы газет. Если печатные издания были опрометчиво сданы школьниками в макулатуру, то приходилось обращаться к друзьям, соседям и знакомым, чтобы те поделились своими ресурсами.