На что рассчитывал Советский Союз, поддержав создание еврейского государства

После окончания Первой мировой войны и распада Османской империи территория Палестины перешла под управление Великобритании. Королевство получило соответствующий мандат в 1920 году, и одним из ключевых аспектов ее политики стало содействие еврейской иммиграции. В дальнейшем, согласно Декларации Бальфура 1917 года, планировалось создание национального государства (или государств) евреев и арабов в регионе.

Рост напряженности

Однако политика Великобритании оказалась крайне противоречивой. Она поддерживала еврейскую иммиграцию, что способствовало росту еврейского населения и развитию инфраструктуры. Это вызывало недовольство арабского населения, которое считало Палестину своей исторической территорией. Напряжение между еврейскими и арабскими общинами нарастало, что привело к многочисленным конфликтам и восстаниям. До поры до времени межнациональную напряженность удавалось гасить.

Путь к разделу

После завершения Второй мировой войны ситуация в Палестине обострилась. Холокост и массовое уничтожение евреев в Европе усилили международное давление на Великобританию с требованием разрешить еврейским беженцам переселяться в Палестину. Однако британское правительство, столкнувшись с растущим сопротивлением арабов, ограничило иммиграцию, что вызвало недовольство еврейских организаций.

В 1947 году Великобритания передала вопрос о будущем Палестины на рассмотрение ООН. Специальная комиссия предложила два возможных плана: создание федеративного государства, где евреи и арабы жили бы в рамках единой политической системы, или раздел территории на два независимых государства – еврейское и арабское.

На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 29 ноября 1947 года победил второй план. Резолюция №181 предусматривала раздел Палестины и установление международного статуса для Иерусалима. За этот план проголосовали США, СССР, Франция и ряд других стран, в то время как Великобритания воздержалась.

Резолюция должна была вступить в силу 15 мая 1948 года, когда британский мандат на управление Палестиной официально завершался. Однако уже на следующий день после принятия резолюции начались вооруженные столкновения между еврейскими и арабскими формированиями. Арабы категорически отвергли план раздела, заявив, что не допустят создания еврейского государства.

Военный конфликт

Ситуация в Палестине стремительно перерастала в полномасштабный конфликт. Арабские государства – Египет, Сирия, Ирак, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия и Йемен – открыто поддержали арабское население Палестины. Их солдаты и офицеры начали участвовать в боевых действиях, что существенно усилило арабские формирования. В то же время евреи оказались в сложном положении в силу ограниченности запасов вооружения и практически полного отсутствия международной поддержки. К тому же США 1 декабря 1947 года объявили эмбарго на поставку оружия обеим сторонам конфликта, что еще больше усложнило ситуацию.

На этом фоне Советский Союз сыграл важную роль в поддержке еврейского населения. СССР не препятствовал эмиграции евреев, прошедших военную подготовку во время Великой Отечественной войны, в Палестину. Опытные офицеры внесли значительный вклад в формирование вооруженных сил будущего государства Израиль. Кроме того, через Чехословакию начались поставки оружия, включая трофейное вооружение бывшего вермахта. Уже в январе 1948 года из Чехословакии было закуплено около 25 тысяч винтовок, более 5 тысяч пулеметов, 54 миллиона патронов и 25 самолетов-истребителей «Мессершмитт-109».

Провозглашение государства Израиль

14 мая 1948 года, за день до окончания британского мандата, Давид Бен-Гурион провозгласил создание государства Израиль. Это событие стало поворотным моментом в истории региона. СССР и США практически одновременно признали новое государство, что стало важным дипломатическим шагом. Однако арабские страны, входившие в Лигу арабских государств, объявили Израилю войну. Началась первая арабо-израильская война, в которой регулярные армии арабских государств вступили в боевые действия против Израиля.

Советский Союз официально осудил агрессивные действия арабских стран. В передовице газеты «Правда» от 30 мая 1948 года подчеркивалось, что арабы ведут войну не за свои интересы, а их политика против Израиля является агрессивной. Советский народ, как отмечалось в статье, решительно осуждал такие действия.

Первые дипломатические контакты

В сентябре 1948 года в Москву прибыла первый посол Израиля Голда Меирсон (впоследствии известная как Голда Меир). Ее визит стал символом теплых отношений между Израилем и СССР на начальном этапе существования еврейского государства. Еврейское население Москвы устроило ей восторженную встречу, что продемонстрировало солидарность советских евреев с новым государством. На приеме в честь Меирсон жена Вячеслава Молотова Полина Жемчужина, говорившая на идише, подчеркнула близость культурных и исторических связей.

Некоторое время Сталин тешил себя надеждой, что Израиль станет оплотом социализма на Ближнем Востоке. Но тот категорически отказался следовать в фарватере советской политики, преследуя лишь собственные интересы. Тем не менее. отношения между странами оставались довольно теплыми до их дипломатического разрыва в 1967 году. Впрочем, и после этого, несмотря на поддержку арабских стран, Кремль не оставлял Израиль без внимания, расценивая его, как противовес мусульманскому влиянию в регионе.