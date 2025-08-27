Обманчивая идиллия: что не так с Азовским морем

Азовское море кажется идеальным курортом: самое мелкое и теплое в мире, с прогревающейся до +30°C водой. Но за этим идиллическим фасадом скрывается море с характером, таящее немало опасностей — от мистических водоворотов до радиоактивных песков.

Юрьевские разломы

В 50 км от Мариуполя, у поселка Юрьевка, находится одно из самых загадочных и опасных мест моря. Здесь, на мелководье, где глубина не превышает метра, регулярно тонут люди, несмотря на предупреждающие буи.

Первоначально была выдвинута версия, что подобный эффект стал результатом столкновения двух течений, которые собственно и образовали водоворот.

Другую гипотезу высказала геолог Ольга Шакула, предположившая, что на данном участке морского дна проходит глобальный тектонический разлом между плитами коренных пород. В момент активности плиты начинают наползать друг на друга, при этом происходит сдвиг верхних почвенных слоёв, образуя трещины в песке, куда начинают просачиваться вода, уволакивая с собой купальщика.

Иные специалисты считают, что люди в окрестностях Юрьевки погибают из-за попадания в водовороты, возникающие в карстовых пустотах. Эти подводные пещеры образуются вследствие вымывания водами Азовского моря известняковой породы, на которой лежит Донбасс.

Но наиболее интересную версию выдвинули учёные Азовской научно-исследовательской станции, которые доказали, что причина аномальных явлений близ Юрьевки кроется в наличии в этом природном резервуаре газа метана. В ходе их изысканий было выяснено, что дно Азовского моря усеяно иловыми отложениями, которые при помощи бактерии рода археи перерабатываются, выделяя практически чистый газ. По оценкам экспертов акватория водоёма за год способна выдавать до 100 миллиардов кубических метров метана.

Частые трагедии близ Юрьевки они объясняют тем, что активно растущая у его берегов коса перекрывает иловые газоносные отложения плотными осадочными породами. Вследствие этого происходит накопление газа, а затем и его периодический залповый выход, который со стороны выглядит как водоворот.

В этот момент в определённых местах образуется водно-газовая смесь с очень низкой плотностью, попав в которую даже самый опытный пловец не сможет остаться на поверхности. После выплеска газа песчано-иловая среда стремительно затягивается.

Ториевые пески

Каждый шторм, случающийся на Азовском море, сдабривает пляжи и побережья Таганрога и Мариуполя тяжёлым чёрным песком, который является не чем иным как слаборадиоактивным торием.

Если количество этого химического элемента невелико и дозиметр молчит, то работники пляжей попросту перемешивают его с песком, поскольку по заверению врачей, небольшое облучение торием плодотворно сказывается на здоровье, особенно при хронических болях в ногах.

В случае если показания измерительного прибора зашкаливают, а иногда они могут превышать максимально допустимый радиационный фон и достигать 100 микроренген в час, на пляже устанавливаются щиты с предупреждающей информацией.

Обвалы

Учёные констатируют, что Азовское море ежегодно прибавляет в размерах примерно по 20 метров. Происходит это потому, что окаймляющие его высокие берега, сложенные из известняковых, глинистых, суглинистых пород и ракушечника, из-за сильных дождей, ураганов и подмывов рушатся, унося с собой дома и людей.

Свою лепту в этот процесс вносит деструктивная деятельность людей, безоглядно распахивающих склоны побережья и вырубающих на них деревья и кустарники, чьи корни служат сдерживающим фактором.

Самая опасная ситуация с оползнями складывается в северо-западной части Азовского моря, хотя стремительное изменение ландшафта прибрежной зоны наблюдается и на территории Ростовской области.

Ввиду этого туристам не стоит, пренебрегая безопасностью, разбивать туристические палатки под отвесными склонами. Слишком велика вероятность быть заваленными тоннами глины, песка и камней.

Рыбное море

Из-за своих небольших размеров солёное Азовское море, куда впадают пресноводные реки Дон и Кубань, превращается в уникальный водоём с опреснённой водой и промежуточным озерно-морским биогеоценозом. В таких удивительных условиях одинаково комфортно живётся как морским, так и пресноводным подводным обитателям. Не случайно турки называли этот природный резервуар «Балык-денгиз» или «Рыбное море», поскольку одних только рыб в нём насчитывается свыше 100 видов.

Наряду с безобидными представителями зоологического мира в Азовском море представлены опасные существа, способные нанести вред здоровью отдыхающих.

Обжечь и доставить неприятные ощущения может ядовитая медуза корнерот, которую легко распознать по синему или фиолетовому куполу, достигающему в диаметре более полуметра. Эти «чудища» с пышными щупальцами быстро передвигаются в воде, и если у человека имеется аллергическая реакция, то их «укус» чреват серьёзными последствиями. Менее опасной на её фоне выглядит ушастая медуза, также в большом изобилии представленная в данном водоёме.

Своими шипами и колючками способны ранить купающихся людей и вызвать на коже воспалительные процессы морские дракончики, скорпены, ерши и скаты-хвостоколы. Кроме того в этой акватории водятся миниатюрные акулы-катраны, которые редко причисляются к опасным видам, хотя и имеют довольно острые зубки.

Сточные воды

Значительную проблему для мелководного Азовского моря представляют интенсивно загрязняющие его сточные воды. Наибольший урон экологии водоёма наносят металлургические и прочие промышленные предприятия Донбасса и Таганрога, сбрасывающие в него индустриальные отходы.

Давно израсходовали свой лимит прочности очистные сооружения прибрежных городов и посёлков, непрерывно сливающих в акваторию канализационные потоки.

Крупными артериями, загрязняющими Азовское море, являются реки Кальмиус и Северный Донец, чьи воды насыщены химическими и бытовыми отходами.

К слову, некоторые ученые высказывают мнение, что только благодаря химическим соединениям тёплое и мелководное море не стало источником неконтролируемого размножения болезнетворных инфекций, способных привести к эпидемии.

Загрязнению Азовского моря способствует и увеличение судоходства, что чревато попаданием в воду нефтепродуктов и прочих опасных веществ.

Мутная вода

Глинистые частицы, в большом количестве поступающие в Азовское море из рек Дон и Кубань, способствуют превращению его воды в мутную взвесь.

На прозрачность акватории отрицательно влияют дурно пахнущие, зацветающие в Таганрогском заливе бурые водоросли, которые иногда светятся по ночам. Кроме того, причиной плохой видимости нередко становится разнообразная донная муть.