Сколько раз москвичам пришлось бежать из родного города

За века своего существования Москва не раз становилась ареной катастроф, вынуждавших ее жителей покидать родной город. Эпидемии, пожары, политические интриги и смена статуса столицы — все это неоднократно становилось причиной массового исхода.

Пожары в Москве

Москва, построенная преимущественно из дерева, на протяжении веков страдала от разрушительных пожаров. За первые 400 лет своего существования город пережил более ста крупных возгораний. Каждый пожар становился причиной массового бегства жителей, а восстановление города занимало годы.

Пожар 1177 года — первый крупный пожар, о котором сохранились упоминания в летописях. Он уничтожил значительную часть деревянных построек.

1382 год — Москва была сожжена в результате набега хана Тохтамыша. Город оказался практически стерт с лица земли.

1493 год — пожар, начавшийся с возгорания Никольской церкви, уничтожил значительную часть города.

1547 год — один из самых страшных пожаров в истории Москвы, унесший жизни 1700 человек. Этот пожар привел к народному бунту против царя Ивана IV.

1812 год — самый знаменитый пожар, произошедший во время Отечественной войны. После того как Наполеон вошел в Москву, город был подожжен. Огонь уничтожил более 6500 из 9000 жилых зданий. Погибли тысячи раненых, оставленных в городе, а жители массово эвакуировались, спасая свои жизни.

Каждый пожар оставлял жителей без крова и имущества, заставляя их искать убежище за пределами столицы. Пожары становились настоящим проклятием Москвы, но город всегда возрождался, словно феникс из пепла.

Бегство Ивана Грозного

3 декабря 1564 года Москва пережила еще одно необычное событие — «исход» Ивана Грозного. Царь, якобы отправляясь на богомолье, покинул столицу с семьями своих слуг и драгоценностями. Он обосновался в Александровой слободе и обвинил бояр, духовенство и служилых людей в измене. Это решение вызвало панику среди москвичей, которые опасались политического хаоса.

Вскоре делегация из Москвы отправилась к царю с просьбой вернуться. Иван Грозный согласился, но при условии, что ему позволят учредить опричнину — особую территорию, находившуюся под его личным управлением. В результате этого решения из Москвы начали массово изгонять «неугодных», что также повлияло на численность населения.

Гонения на старообрядцев

В 1685 году царевна Софья издала 12 «грозных статей» против старообрядцев. Эти указы предусматривали жестокие наказания для представителей старообрядчества, которых называли «ворами» и «раскольниками». Многие старообрядцы были вынуждены покинуть Москву, спасаясь от преследований. Они уходили в отдаленные регионы страны, где могли сохранять свои традиции и веру. Это стало еще одной страницей в истории массового исхода москвичей.

«Петербургский исход»

В начале XVIII века Россия получила новую столицу — Санкт-Петербург. Петр I, стремившийся модернизировать страну, перенес центр управления в город на Неве. Это решение привело к значительному оттоку населения из Москвы. В Петербург начали переезжать чиновники, сенаторы, иностранные посольства, а также ремесленники и торговцы.

Население Москвы сократилось с 200 тысяч жителей в 1638 году до 130 тысяч к середине XVIII века. Москва утратила статус политического и административного центра, что вызвало временное ослабление ее влияния. Однако, несмотря на «петербургский исход», Москва оставалась духовным и культурным центром страны.

Чумная эпидемия 1771 года

Одной из самых страшных трагедий в истории Москвы стала чумная эпидемия 1771 года, известная как «черная смерть». Она началась из-за завоза инфекции русскими войсками, вернувшимися из Молдавии во время русско-турецкой войны. Сначала болезнь не воспринимали всерьез, и время для предотвращения ее распространения было безвозвратно упущено. В результате эпидемия охватила город с ужасающей скоростью.

Каждый день в Москве умирало более тысячи человек. Тела умерших лежали на улицах, в домах и подворотнях, так как некому было их убирать. Власти были вынуждены привлекать заключенных, чтобы те крюками вытаскивали мертвых из зараженных зданий и хоронили их в общих могилах без отпевания. Страшные картины, мародерство и страх перед смертью довели москвичей до отчаяния. Люди массово покидали город, спасаясь от чумы. Москва опустела, а эпидемия оставила глубокий след в ее истории.

Исход от войны

16 октября 1941 года стал единственным днем в истории столицы, когда было закрыто метро. Это в купе с слухами, что Сталин и верхушка руководства страны покинули город, породило панику. Пошил разговоры, что столицу готовят к сдаче немцам, а простым людям просто не говорят об этом, чтобы не сеять панику. Впрочем, паника все равно случилось и тысячи москвичей покинули город: на автомобилях, повозках, пешком.

Хотя за Москву планировалось бороться до последнего, к неблагоприятному исходу власть все же готовилась. Были заминированы предприятия и важные объекты, эвакуированы государственные органы управления, документы и ценности. Правда, вопреки слухам, сам Сталин столицу не оставил, как и наиболее близкий круг его соратников. Москву удалось отстоять!