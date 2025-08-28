28 августа: какой праздник отмечают в России и мире

28 августа в России отмечают День столяра. В Болгарии проходит Фестиваль искусств «Аполлония». Кроме того, на этот день приходится важный православный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 28 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День столяра

Столярами называют ремесленников, которые работают с деревом. В отличие от плотников, они создают предметы мебели и быта, более мелкие и тонкие вещи. Помимо навыков работы с деревом, столяры, как правило, обладают хорошим воображением и могут превращать свои изделия в настоящие произведения искусства.

Праздник в честь столяров появился в 2000 году. Традиционно в разных уголках страны в честь торжества проводят конкурсы и ярмарки для профессионалов и любителей, а также мастер-классы и другие мероприятия.

День котлет в Костроме

Костромичи отмечают этот праздник с 2011 года. Изначально производители полуфабрикатов задумывали День котлет, как рекламную акцию, но местным жителям и туристам так понравился праздник, что его решили отмечать ежегодно.

Каждый год организаторы придумывают новые развлечения. Например, в 2017 году к празднику приготовили самую большую котлету в мире. Ее вес составил 332 килограмма. Тогда же котлету, правда, уже не такую большую, запустили в космос. Пока она там летала, успела заморозиться.

Праздники в мире

Фестиваль искусств «Аполлония» в Болгарии

Ежегодно в конце августа-начале сентября город Созополь на юго-востоке Болгарии принимает поклонников всех видов искусств. Гости из Европы, Азии и Америки приезжают сюда, чтобы не только отдохнуть под теплым южным солнцем, но и насладиться богатой программой Фестиваля «Аполлония», получившего название в честь бога искусств, Аполлона.

Мероприятие учредили в 1984 году по инициативе профессора Димо Димова и его Академии искусств «Аполлония». Место выбрали не случайно — Созополь один из самых красивых болгарских городов с богатыми культурными традициями.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 августа

День мечты;

День королевства в Черногории;

Международный день публичного чтения комиксов;

День запрокидывания головы;

Венецианский кинофестиваль.

Какой церковный праздник 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

Эпизод Успения Богородицы не описан ни в одном из Евангелий. Однако о завершении земного пути Девы Марии писал святитель Димитрий Ростовский. В его Житии святых сказано, что Пресвятая Богородица мирно отошла к Богу во сне, причем, подобно Христу, она воскресла и вознеслась в рай. Поэтому у христиан этот праздник считается символом воскресения для вечной жизни, как и Пасха.

Кстати, на Руси в день Успения было принято свататься, и вообще период после праздника считался свадебным. Люди верили, что в это время влюбленных благословляет сама Дева Мария

Какие еще церковные праздники отмечают 28 августа

Праздник икон Божией Матери: Ацкурской, Новгородской, Владимирской, Цилканской, Тупичевской и многих других;

Приметы на 28 августа

Теплая и солнечная погода на Успение предвещает прохладное бабье лето;

Если 28 августа радуга на небе, то вся осень будет теплой и солнечной;

Свободным девушкам в этот день лучше не стричься, иначе они долго не найдут себе пару.

Кто родился 28 августа

Аркадий Стругацкий (1925-1991)

Советский писатель Аркадий Стругацкий вместе с братом Борисом создал множество произведений, ставших классикой научной и социальной фантастики. Среди самых известных — «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом», «Пикник на обочине». Всего Стругацкие написали более 30 литературных произведений.

Дэвид Финчер (63 года)

Американский режиссер и продюсер основном снимает психологические триллеры и биографии. Фильмы Финчера 40 раз становились номинантами на премию «Оскар». Интересно, что дебютный фильм Финчера — «Чужой 3» — был плохо воспринят публикой. Однако позже режиссер снял множество кинокартин, которые стали культовыми: «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Исчезнувшая» и другие.

Кто еще родился 28 августа