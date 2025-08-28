Какие фамилии были только у незаконнорожденных

В дореволюционной России факт рождения вне брака был больше, чем просто метрической записью — он навсегда определял судьбу человека. Первым и самым явным его свидетельством становилась фамилия, которая с первого взгляда «сообщала» обществу о тайне происхождения ее носителя. Аристократия находила для своих «грешных» чад более мягкие, усеченные формы родовых имен, в то время как детям низших сословий могли навечно присвоить фамилию, являвшуюся откровенным оскорблением.

Церковь на страже морали

Любопытно, что в древнерусский период отношение к внебрачным детям было куда более спокойным. Яркий пример — князь Владимир Красно Солнышко, сын князя Святослава и ключницы Малуши. Его «незаконное» происхождение не помешало ему занять киевский престол и войти в историю как великому правителю.

Однако к XVI веку ситуация кардинально изменилась, и главной идеологической силой, формировавшей новые, жесткие нормы, выступила Русская православная церковь. Проповедуя святость и нерушимость брачного союза, освященного таинством венчания, духовенство начало открыто порицать «блудное сожитие». Нередко священники отказывались крестить таких младенцев, а повзрослевшим юношам путь к священному сану был навсегда закрыт. Девушки же из-за своего статуса практически не имели шансов выйти замуж, особенно за представителей духовенства.

Под давлением церковных догм и в обществе сложилось стойкое предосудительное отношение к таким людям. В официальных документах их стали холодно именовать «зазорными» (от слова «сор», «позор»), а для собственных родителей они зачастую становились чужими.

Армия сирот

Только начиная с XVIII века незаконнорожденных детей в России с каждым годом становилось все больше. Этому немало способствовало создание регулярной армии, куда рекрутов забирали на 25 лет, а ведь это были молодые парни, которые накануне успевали обвенчаться. Их жены свои лучшие годы должны были проводить в одиночестве, ожидая супруга только на побывку. И зачастую, когда солдат уже украшенный сединой, наградами и шрамами впервые оказывался дома, то его встречал незаконный, «зазорный» ребенок, а то и не один. Но это если солдатка жила отдельно, а не в семье мужа. А в этом случае женщина любыми путями стремилась избавиться от ребенка.

На рубеже XVIII-XIX веков убийства незаконнорожденных детей среди крестьян, мещан и в большей степени солдаток были повальными, и не потому, что матери ненавидели таких своих отпрысков. Их дальнейшая судьба заранее была настолько плачевной, что родители считали, что им лучше не жить.

Если у «зазорного» ребенка не находилось попечителя, то он не имел права ни на что и не мог даже обучиться какому-нибудь ремеслу. Мальчики считались «казенными» детьми и их в первую очередь отправляли в армию, порой еще до совершеннолетия. Судьба девочек вовсе теряется во мраке.

Позорные фамилии

До XIX века незаконнорожденные дети простолюдинов не получали фамилии, а только клички. Их записывали в официальные документы и в дальнейшем каждому было понятно, кто этот человек.

Наиболее распространенные клички «зазорных» детей, изредка превращенные потомками в фамилии были байстрюк, безбатьковщина, беспуток, выблюнок, выгунок, выпороток, выплыш, выстирок, закрапивник, зауголок, капустник, курвач, курвенок, марыш, замарыш.

Иногда местные священники при крещении приписывали им в метрики свои прозвища и они тоже в дальнейшем становились фамилиями: Иудин, Иов, Христарадин.

Позже, в семьях, где ребенок рос только с родной матерью и чужим ему отцом, его считали чужеродным наполовину. Такие дети не имели настоящего отчества и в метриках записывались обычно как Половинкин, или сын полу Анны, позже это превращалось в Полуанин, Полуварварин, Полунадеждин. Или же в метрике использовали девичью фамилию матери, иногда крестного отца, но опять же эти дети были их «наполовину», и тогда получались Полупьянов, Полоумнов, Полустроев, Полукроев и т.д.

Благородные наполовину

У русских аристократических династий ситуация с незаконнорожденными детьми была более гуманной. Высокородные отпрыски, пусть и не получали все титулы своих родителей, но редко бывали лишены какого-нибудь наследства, их всегда обучали и часто за границей. И все-таки практика отметить «зазорного» ребенка существовала и у дворян. Фамилии таких детей, даже если их родители — члены императорской семьи, образовывались усечением фамилии отца. Например, незаконнорожденные Трубецкие, тоже получавшиеся таковыми лишь наполовину, становились Бецкими. Голицыны — Лицыными, Долгоруковы — Рукиными, Потемкины — Темкиными. Часто образованные дворяне для составления фамилий своих бастардов использовали анаграммы. Например, Шубин — Нибуш, Чарналуский - Луначарский.

Порой князья использовали для фамилий своих незаконных отпрысков географические названия, где располагались их родовые поместья. Так, например, незаконнорожденный сын светлейшего князя Григория Орлова и императрицы Всероссийской Екатерины II носил фамилию Бобринский, поскольку именно в Бобриках у него была земля и усадьба, которую ему подарили родители.

Еще благородные, но незаконные отцы часто выискивали в своих родословных первоначальные, но со временем утерянные династические фамилии и приписывали их своим детям. Так все внебрачные дети императора Александра II от Екатерины Долгоруковой, а затем и их потомки носили фамилию Юрьевские, поскольку Юрьевы — было одно из прозвищ бояр Романовых, от которых вел свой род русский императорский дом.

Только в начале XX века все незаконнорожденные дети стали получать те фамилии, которые им пожелали оставить их родители. И в них уже, зачастую не были зашифрованы обидные прозвища и данные о том, что они — родные лишь наполовину. Однако, предосудительное отношение к таким детям еще долго сохранялось в обществе и полностью исчезло лишь к концу XX века.