Почему японские самураи боялись казаков

Их называли «степными волками» и «государевой броней» на восточных окраинах. Забайкальское казачье войско — уникальное сообщество, чья история началась с отчаянной смелости первопроходцев и закончилась трагедией Гражданской войны. Это рассказ о тех, кто с шашкой и винтовкой в руках прирастил Россию Сибирью и Дальним Востоком.

Первые остроги

История забайкальского казачества началась в середине XVII века, когда через бескрайние сибирские просторы двинулись на восток отряды донских и сибирских казаков. Их целью был контроль над богатейшими землями у озера Байкал, серебряными рудниками и путями в Китай.

Именно казачьи отряды под руководством легендарных атаманов — Максима Перфильева, Петра Бекетова, Курбата Иванова — закладывали первые остроги по рекам Лене и Ангаре. В 1653 году Петр Бекетов основал Читинский острог, которому суждено было стать сердцем будущего казачьего войска. Вместе с ними шел и знаменитый Семен Дежнев. Это была настоящая эпопея покорения неизведанных пространств.

Казачье войско

Впервые до Байкала добрались казаки под руководством Курбата Иванова. С этого времени начинается масштабное заселение казаками Забайкалья, установления дружеских связей с туземцами и включения их в состав нового войска. В 1649 году поход Ерофея Хабарова ознаменовался присоединением Приамурья к России, а 1653 году казаком Петром Бекетовым был построен Читинский острог, который в будущем станет столицей Забайкальского казачьего войска. Так приумножалась территория России.

Дальнейшее продвижение казачьих войск на восток требовало создания военного оплота на Байкале. Для этого в острогах и городках организуются казачьи полки, а во второй половине XVIII века было сформировано «пограничное казачье войско». Для усиления войска в 1775 году создаются полки из бурятов. Однако, отсутствие официальной границы с Монголией и сложные взаимоотношения с Маньчжурией говорили о том, что в Забайкалье должно существовать полноценное казачье войско.

Надо сказать, к началу XIX века на восточных границах была выстроена линия казачьих острогов, а на передовых позициях возвышались «сторожи» — наблюдательные вышки, где круглосуточно несли службу 4-6 казаков. В разведку каждый пограничный город отправлял в степь одну-две станицы численностью от 25 до 100 человек. Таким образом, силами казаков была создана мобильная пограничная линия, которая могла оповестить о подходе неприятеля, но и самостоятельно дать отпор врагу.

Но на всю пограничную линию казачьих станиц не хватало. Поэтому российское правительство принимает меры по переселению казаков и других «гулящих» людей из близлежащих городов на пограничную службу. С тех пор количество казаков в Забайкалье резко увеличилось.

Официально Забайкальское казачье войско было образовано 17 марта 1851 году. Проект создания войска направил военному министру и государю генерал-губернатор Н. Н. Муравьев, который вел активную работу по созданию сильного войска на окраинах огромной империи. В основу войска вошли сибирские и донские казаки, бурятско-тунгусские формирования и крестьянское население Забайкалья. Благодаря деятельности Муравьева в Забайкалье штатная численность войска достигла 18 тысяч казаков. Каждый из них начинал службу в 17 лет, а выходил на пенсию в 58 лет.

Хранители границы

Вся жизнь забайкальского казака была связана с границей. Здесь он жил, воспитывал детей, служил, охранял, воевал и умирал. Лишь в 1866 году высочайшим императорским указом был установлен срок действительной военной службы в 22 года. Внутреннее управление войском копировало устав о воинской повинности области войска Донского.

Забайкальские казаки принимали участие во всех военных конфликтах на Востоке России: они дошли до Пекина в Китайском походе, отважно сражались при Мукденах и в Порт-Артуре в русско-японской войне, первой мировой и многих других.

Казаки в темно-зеленых мундирах и желтых лампасах стали примером мужества, их боялись даже японские самураи, которые не решались атаковать отряд казаков без весомого преимущества в численности бойцов.

К 1917 году Забайкальское казачье войско включало в себя более 260 тысяч человек, 12 станицы. 69 хуторов и 15 выселок. Однако, в Гражданской войне забайкальцы решительно выступили против Советской власти, а в 1920-х годах эмигрировали в Китай, где образовали одну из самых больших колоний в Харбине.

Несколько лет назад в Чите — столице Забайкальского казачьего войска был открыт памятник основателю города казаку Петру Бекетову. Так восстанавливается история большой страны, которая связана с именами простых казаков.