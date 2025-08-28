Чем мертвый мир Черного моря привлекает ученых всего мира

Черное море — уникальный природный феномен. Его глубины, насыщенные сероводородом, — это безжизненный, темный мир, где вечным снегом падает «детрит» — органическая взвесь. Но именно эта мертвая зона манит ученых со всего мира, суля революционные открытия в геологии, гидрологии, биологии и археологии.

Всемирный потоп на дне Черного моря

История Черного моря — это история грандиозных катаклизмов. Миллионы лет на его месте сменяли друг друга то соленые, то пресные водоемы: Сарматское, Меотическое, Новоевксинское озера-моря.

Но главный катаклизм произошел совсем недавно, по геологическим меркам. Всего 10–15 тысяч лет назад таяние ледников и мощное землетрясение привели к образованию пролива Босфор. В результате в пресноводное озеро хлынули гигантские массы соленой средиземноморской воды. Это событие было настолько масштабным, что многие ученые видят в нем реальную основу для мифа о Всемирном потопе.

Миллионы пресноводных организмов погибли, и их разложение положило начало образования сероводородного слоя. Именно «молодость» современного Черного моря делает его уникальной природной лабораторией. Изучая строение его дна (более толстые осадочные слои и особый гранитный пояс вдоль берегов), геологи нашли подтверждение, что материки древнее океанов. Если бы океаны были старше, дно Черного моря выглядело бы иначе.

Что манит на дно гидрологов

Еще одна интересная особенность Черного моря: исследования его глубин, проведенные еще в 70-80-х годах прошлого столетия показали, что даже в мутной сероводородной взвеси встречаются участки очень прозрачной воды. Этому может быть лишь одно объяснение: где-то на дне есть источники пресной воды. Ученые считают, что пресная вода поступает в Черное море из донных родников – гидрологи называют это «субмаринной разгрузкой пресных вод». Такие родники, бьющие из артезианских бассейнов, цепочкой тянутся вдоль всего побережья Черного моря. Еще один источник опреснения Черного моря – подводные каньоны.

Таких каньонов в Черном море множество – от крымских (Судакский, Ялтинский, Балаклавский и др. каньоны) до расположенных у побережья Абхазии, Болгарии и Турции. Эти каньоны на самом деле – русла древних рек (палеорусла). В результате геологического катаклизма воды рек ушли вглубь и продолжают течь, «запечатанные» сверху осадочными породами и илом. В некоторых местах они вырываются и становятся точечными зонами субмаринной разгрузки.

Кстати говоря, обилие таких источников у берегов Крыма обещает богатые перспективы в смысле снабжения полуострова пресной водой.

Что могут найти биологи

«Субмаринная разгрузкиа» стала причиной того, что даже в придонных областях, среди сероводородного мрака, встречаются оазисы жизни. И не простой, пресноводной!

В 2002 году исследователи из Германии обнаружили в западной части Черного моря на глубине почти 2 километра неизвестных доселе науке ракообразных. Эти крошечные – не более 1 миллиметра — рачки отличаются тем, что жить могут только в пресной воде. Через несколько лет такие же создания обнаружились в северо-восточной части моря. Затем пресноводных ракообразных и моллюсков обнаружили на глубине у берегов Турции.

Получается, что в толще сероводородного слоя с древнейших времен, то есть, с момента превращения пресноводного озера в соленое море, сохранились оазисы несоленой воды, в которых выжили и даже эволюционировали представители пресноводной фауны.

С учетом того, что сероводородная толща лишь относительно недавно стала объектом пристальных исследований, можно не сомневаться, что воды Черного моря сулят биологам еще немало открытий.

Что манит археологов

И не только биологам. Археологов уже давно манят черноморские глубины, таящие множество удивительных находок.

Прежде всего, речь о городах и поселениях. Люди издавна обосновывались в этих благодатных местах, но, поскольку береговая линия Черного моря весьма неустойчива и еще относительно недавно – около 6 тысяч лет назад — располагалась гораздо ниже, многие поселения впоследствии оказались под водой. К числу самых древних относится поселение медного века (4 тысячи лет до н.э., примерно за полторы тысячи лет до строительства пирамид в Египте) недавно обнаруженное у болгарских берегов.

В более позднюю, уже античную эпоху, на берегах Эвксинского понта (так греки называли Черное море) было основано множество колоний. Это такие легендарные города, как Ольвия (в районе современного Николаева), Диоскурия (рядом с Сухуми), Одессос (недалеко от Варны). Сегодня они полностью ушли под воду. Целые кварталы Херсонеса (нынешний Севастополь), Фанагории (Таманский полуостров), Пантикапея (Керченский полуостров) и других античных поселений сегодня тоже находятся под водой.

А еще Черное море называют крупнейшим «кладбищем кораблей». В его глубинах покоятся суда самых разных эпох – от древнегреческих и римских галер до византийских, генуэзских и турецких кораблей уже Нового времени. В 2015 году в территориальных водах Болгарии стартовал проект «Black Sea MAP», в рамках которого болгаро-британская команда провела лазерное сканирование 2000 кв. километров дна. В ходе этих исследований было обнаружено 67 затонувших кораблей разных эпох.

Из-за особенностей состава придонной воды, эти корабли находятся в очень хорошей сохранности. На снимках античных галер можно рассмотреть даже канаты.

Но находки древних кораблей в Черном море были и до этого. Если, на счастье археологов, судно терпело крушение вблизи берега, то на нем обнаруживали хорошо сохранившийся груз – как правило, амфоры с различными продуктами, бронзовыми статуями и свитками папирусов.