Как на Руси появилась копейка

Самой знаменитой и популярной на протяжении веков монетой России стала копейка. Вначале она была одна, и, даже половинка одной, а с развитием денежной системы появились монетки разного номинала – две, три, пять и даже 50 копеек. Но 31 год назад, 28 августа 1994 года, история копейки в том виде и в том значении в каком её знали наши предки закончилась – сотни лет истории остались позади. Если быть совсем точным – 480 лет.

© 1 копейка 2007

Копейка появилась в 1535 году в результате денежной реформы Елены Глинской, регентши и матери будущего царя Ивана Грозного. На ней был изображен всадник с копьем и монету называли «копейной» или просто «копейкой».

Такой сюжет на русских монетах появился еще при сыне Дмитрия Донского Василии I, однако он был редким. Чаще всего изображались какие-нибудь диковинные звери, птицы, воины с мечом или топором. Кроме Новгорода Великого.

При Василии III, отце Грозного, закрепилось изображение всадника с саблей. Ее называли «сабляницей» или «мечевой деньгой». Такие монеты чеканили в Москве и в Твери, а потому их еще называли московской деньгой.

А вот в Новгороде Великом изготавливали монеты с изображением всадника с копьем и их как раз называли копейками. Новгородские монеты были тяжелее московских в два раза и составляли 0,68 г серебра.

А вот самого рубля как монеты еще не существовало, и он был лишь условной единицей, хотя именно в них все суммы уже и считали. В XVI веке до реформы имели хождение копейки (новгородские), полкопейки (московская) и полушка (четверть копейки или половина московской).

Поэтому Глинская взяла за основу как раз новгородскую монету. Реформа потребовалась потому, что монету на Руси, как и по всему миру, безбожно портили – обрезали. А потом из обрезков делали фальшивые монеты. И никакие самые суровые кары от этого не спасали. Поэтому приняли решение изъять все старые монеты независимо от их стоимости и заменить на новые.

© Новгородские деньги, 1420 1478 гг.

На «дизайн» монет тогда внимания не обращали – главным было полновесность. Поэтому все старые деньги выглядят бесформенными, по сути, это кусочек металла определенного веса с печатью.

Принято считать, что всадник с копьем на монетах – это Георгий Победоносец. Однако у историков и нумизматов уверенности в этом нет. Дело в том, что по сюжету Георгий всегда поражает змея, а на первых монетах он отсутствует. Появится лишь с 1717 года.

Копейки были вполне себе приличными деньгами, поскольку выпускались из серебра. А вот когда при Алексее Михайловиче попытались их заменить на медные, то случился бунт. Впрочем, тут дело не столько в замене металла, сколько в попытке правительства оказаться «умнее всех».

Медные монетки ввели в 1655 году и первые три года все шло нормально – а чего бузить, если можно было купить все тоже самое? Но начиная с 1658 года налоги стали собирать лишь в серебряных монетах, медные не принимали. А из казны выдавать лишь медные. За копейку серебром стали давать 15 медью. Получилось, что налог вырос в 15 раз! Любой тут взбунтуется. Пришлось вернуть серебро.

Однако вес копейки все время уменьшался и при Петре I достиг своего минимума – 0,28 г. Тогда он проводит свою реформу и монеты начинают чеканить по европейскому образцу с ровными краями. Основной монетой становится серебряный рубль. Ну просто потому, что так считать удобнее, если сумма была большая, то копейками могли и неделю отсчитывать.

В одном рубле было 100 копеек. Таким образом Россия стала первой страной в мире, которая перешла на десятичную денежную систему. Вторым будет американский доллар почти через столетие.

Сами копеечные монеты нового образца 1704 года были медными, но по весу и размеру превосходили серебряные, а потому в этот раз никто не бунтовал. К тому же, чтобы переход на медь был более плавным, серебряные копейки продолжали чеканить до 1717 года постепенно уменьшая их выпуск.

Помимо монеты в одну копейку постепенно начинают чеканить и другие номиналы – 2 копейки (грош), 3 копейки (алтын), 10 копеек (гривенник), 50 копеек (полтинник). Была еще полуполтина – 25 копеек. Все эти монеты, а еще и 15 копеек (пятиалтынный) доживут до 1994 года.

А вот форма и изображения на них будут различными. Екатерина I в 1726 году даже выпускала квадратные копейки по примеру шведских монет-плат, но они всем показались неудобными и были быстро отменены и изъяты из оборота.

Случалось копейке быть и бумажной. Во время Первой мировой войны из оборота стали исчезать монеты. Вначале пропали золотые рубли, потом серебряные банковые монеты (от 25 копеек до 1 рубля). А с 1915 года стали исчезать и медные копейки.

© Копейка, 1914 г.

Тогда вот и выпустили бумажные, из тонкого картона. А еще в виде почтовых марок, но без клеевого слоя. Все эти, практически, суррогаты были обязательны к обращению. Ими пользовались даже во время Гражданской войны и исчезли только при советской власти – в первые ее годы гиперинфляция была такой, что стены туалетов сторублевками обклеивали, а не то, что копейками расплачиваться.

Поэтому в 1921 году вводятся советские серебряные монеты в 10, 15, 25 и 50 копеек. В 1924 году появляется медная копейка, а затем 2, 3 и 5 копеек. Вес одной копейки – 1 грамм. Надо сказать, что изготовление мелких монет государству обходится дорого – выше стоимости материала.

Поэтому при всех последующих денежных реформах, а в советское время их было несколько, все копейки продолжали свое хождение по номиналу независимо от года выпуска и заменялись постепенно, естественным путем.

Так продолжалось до распада СССР. Копейка формально еще присутствовала, но по факту гиперинфляция сделала бесполезной. Поэтому 28 августа 1994 года Центробанк ее отменил и тем самым завершил историю копейки в том виде, в каком она просуществовала на протяжении полтысячелетия.

Но традиция копейки на этом не закончилась. Монеты в одну копейку и пять копеек вновь появились в 2000 годы. Однако они носили скорее символический характер и в денежном обороте никакого участия не принимали – не то, что на копейку, но и на рубль уже ничего купить нельзя. Сейчас копейка стала по факту виртуальной – в ценнике она есть, а вот в монетах нет.