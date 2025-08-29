Как прошла байдарочная экспедиция космонавта Вагнера

С 26 июля братья прошли на байдарке почти полторы тысячи километров дорогой своих предков - древних новгородцев. Тех, что из Новгорода Великого поднимались водным путем на Север, к белому морю.

Коротко В Архангельске на пляже у мыса Пур-Наволок десятки людей встречали экспедицию Героя России космонавта Ивана Вагнера и его брата - архангельского путешественника-экстремала Дмитрия Барабанова.

Путешественники тоже шли по северным рекам и озерам, а самым сложным испытанием для экспедиции "Путь предков" стали волоки, на которых пятиметровую байдарку приходилось тащить за собой сквозь лесные чащи и болота. На остановках путешественники встречались с местными общественниками, краеведами, по крупицам собирали новые фрагменты истории покорения Севера - записывая видео, делая снимки, сообщая о своих находках в соцсетях.

На встрече в Архангельске Иван Вагнер сообщил своим землякам, что экспедиция будет продолжена: путешественникам предстоит еще достигнуть Белого моря, чтобы заявленные полторы тысячи километров были пройдены до последней капли - до соленой воды.

Хотя "Путь предков" (несмотря на прекрасную амуницию от российских производителей) был тяжелым:

- Мы каждый день себя подымали, собирали в комочек, садились в лодку брали весло в руки и начинали движение. А дальше все становилось на свои места: начинаем грести, через полчаса "разгребаемся" и все нормально. И так каждый день, - рассказал космонавт. - Где-то лодку приходилось нести - было непросто. Где-то гребли против течения, где-то против ветра. А на родной Северной Двине несмотря на дождь и холод все последние два дня ветер дул нам в спину - и очень нас подгонял.

По словам Дмитрия Барабанова, средняя скорость движения байдарки составляла семь километров в час: течения то добавляли скорости, то наоборот, отнимали. При этом выходных у путешественников не было вообще - и иногда от этого было грустно. Но скучать долго не приходилось. На карельской речке Водла, к примеру, против течения путешественникам пришлось пройти более 20 порогов.

"Но мы понимали, как течет вода и как "читать" струи. И нам самим было азартно и интересно - это же такой настоящий гребной слалом в боевых условиях!"

В Архангельске путешественников от имени губернатора поприветствовал зампред правительства региона Илья Лагутин - он назвал экспедицию примером настоящего мужества и культурно-историческим событием, объединяющим русские земли. А Иван Вагнер развернул на набережной флаг Архангельской области - тот самый, что летал на МКС.