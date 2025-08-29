Третий Спас: почему орех и полотно стали символами одного из главных праздников лета

В конце лета, когда в лесах поспевают орехи, а на полях заканчивается жатва, на Руси отмечали Третий Спас, который чаще всего называют Ореховым. На этот же день приходится значимый церковный праздник — Спас Нерукотворный. Как они связаны и почему простой орех и полотно стали символами одного из главных праздников лета — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году

Ореховый Спас встречают на пороге осени — 29 августа. Эта дата всегда постоянна: каждый год в один и тот же день. В 2025-м праздник выпадет на пятницу.

Ореховый Спас также называют Третьим Спасом. Он завершает собой череду летних праздников с похожими названиями: ему предшествуют Медовый Спас (14 августа) и Яблочный Спас (19 августа).

Издавна Ореховый Спас соединяет в себе церковные и народные традиции. Он совпадает с христианским праздником Спаса Нерукотворного. Как пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко, в этот день в церковь приносили на освящение орехи. Потом они хранились в домах много месяцев и ими питались в постные дни по средам и пятницам и в многодневные посты.

Народные традиции и обычаи на Третий Спас

Третий Спас был в народном календаре важным рубежом, завершающим летний цикл работ и открывающим осенний сезон. Его традиции были тесно связаны с урожаем, бытом и верованиями крестьян. Есть несколько вариаций его названия: помимо Орехового, его называли Хлебным, а в некоторых регионах — Холщовым.

Ореховый Спас

К концу августа в лесах созревали лесные орехи (лещина). Их сбор превращался в настоящий ритуал: ходили за орехами всей деревней, часто с песнями и прибаутками. Первый собранный урожай обязательно несли в церковь для освящения. Освященные орехи считались особенно целебными и питательными. Их ели сами, добавляли в выпечку, а часть откладывали для зимних постных дней — они были важным источником белка и жиров.

Люди верили, что ветки ореха в этот день обладают особой силой: из них делали обереги для дома, а банными ореховыми вениками парились, чтобы смыть болезни и сглаз. Также существовала традиция делиться урожаем с нуждающимися — это гарантировало удачу в будущем году.

Хлебный Спас

В это же время завершалась уборка зерновых. Хозяйки пекли первый каравай из муки нового урожая. Его освящали в церкви, а затем делили за семейным столом. Крошки от этого хлеба не выбрасывали — их скармливали домашнему скоту или птице, чтобы те были здоровы весь год. Существовала примета: если урожай орехов был обильным, а урожай хлеба — скудным, на следующий год ждали обратного.

Холщовый Спас

29 августа часто проводились большие ярмарки, где торговали полотнами и изделиями из ткани. Считалось, что в этот день нужно обязательно купить хоть лоскут ткани — это обещало финансовое благополучие на весь год.

Церковный праздник Спас Нерукотворный

Православная церковь 29 августа отмечает Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Более известное в быту название праздника — Спас Нерукотворный. Считается, что этот образ Христа был создан самим Господом без участия художника.

close

© Авгарь получает Нерукотворный образ Иисуса Христа. Композиция со створки триптиха

Saint Catherine's Monastery

Восточное (Эдесское) предание

Согласно преданию IV века, правитель сирийского города Эдессы царь Авгарь, страдавший от проказы, отправил к Христу своего живописца Ананию с письмом, в котором просил исцеления. Ананию также было велено написать образ Миссии, но художник не смог приблизиться к Спасителю из-за окружавшей его толпы. Заметив это, Иисус попросил принести воду и убрус . Умыв лицо, он отер его тканью, и на ней чудесным образом отпечатался его божественный лик. Этот образ и был передан Авгарю. Получив реликвию, царь исцелился от болезни, а позднее принял крещение от апостола Фаддея.

В течение нескольких веков нерукотворный образ, замурованный в нише над городскими воротами Эдессы, охранял город. В 944 году византийские императоры Константин VII Багрянородный и Роман I Лакапин выкупили святыню у эмира города и с почестями перенесли ее в Константинополь. Это событие, произошедшее 16 августа (29 августа по новому стилю) 944 года, и легло в основу церковного празднования Спас Нерукотворный.

Западное предание

Возникшая позже на Западе история о нерукотворном образе связана с именем святой Вероники. Согласно этому преданию, благочестивая женщина, видя страдания Христа на крестном пути к Голгофе, подала ему свой платок, чтобы он отер пот и кровь с лица. На нем остался запечатленным лик Иисуса. Реликвия, известная как «Плат Вероники», хранится в соборе Святого Петра в Ватикане.

© Святая Вероника, Ханс Мемлинг

В христианстве нерукотворный образ является важнейшим свидетельством истинности боговоплощения — того, что Сын Божий принял человеческую природу во всей ее полноте, кроме греха.

Что можно и что нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день можно и нужно печь хлеб и пироги, лучше — из муки нового урожая. Можно украшать их плодами орехов. Раньше было поверье, что удачу и защиту от всех бед может принести купленное в Ореховый Спас холщовое полотенце. Некоторые отправлялись за орехами в лес. Если же собирать их было негде, то покупали на рынке.

Один из важных запретов этого дня касается пищи — нельзя переедать и употреблять спиртные напитки. Согласно церковным традициям, в Ореховый Спас нельзя пройти мимо нуждающегося, иначе можно столкнуться с жизненными трудностями в ответ на равнодушие. Кроме того, нельзя ругаться, сквернословить и ссориться, как и во время двух предшествующих Спасов.

На день Успения или, если Успение выпадает на среду или пятницу, то на следующий день — на память Нерукотворного образа Спасителя, заканчивался Успенский Пост. Поэтому обычно в этот день ели скоромную мясную пищу, если он не выпадал на среду или пятницу. Этот праздник средний (не самый главный), но в него тоже старались не работать. Но это только для того, чтобы уделить время церкви и добрым делам. Николай Савченко Священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Народные ритуалы: обереги и гадания

В простонародной традиции посещение церкви и соблюдение наложенных верой ограничений вполне могло соседствовать с магическими ритуалами.

Веткам и древесине орешника приписывали сильные магические свойства. Из ореховых прутьев делали обереги для дома — их вешали над дверьми и окнами, чтобы защитить жилище от сглаза, молний и нечистой силы. Также из них плели «куклы-берегини», которые хранили семейный очаг.

Считалось, что особой силой обладают банные веники, связанные из ореховых веток. Считалось, что если попариться таким веником в день Орехового Спаса, можно «выбить» из тела все болезни. После использования такой веник не выбрасывали — его сжигали в печи.

Молодые девушки гадали на суженого и будущее: срывали первый попавшийся орех: если он был спелым и сладким — ждали любовь и удачу, если горьким — разочарование, гнилым — беду.

Приметы на Ореховый Спас