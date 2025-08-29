Что тест ДНК рассказал о «чистокровных» русских

аспространенное мнение, что «поскреби русского — найдешь татарина» и что русский этнос за тысячу лет полностью перемешался с соседями, оказывается не более чем мифом. Современные научные данные — от антропологических замеров XIX века до сложнейшего анализа ДНК — рисуют иную картину: русские являются одним из самых монолитных и генетически «чистых» народов Европы.

© Соцсети

Антропологический портрет

Еще в конце XIX века основатель русской антропологии Анатолий Богданов отмечал, что существует вполне определенное понятие о «типично русском лице». Это не фантазия, а реальный физический тип, узнаваемый на уровне бессознательного.

Современные исследования лишь подтверждают это. Работы антрополога Василия Дерябина с помощью многомерного математического анализа показали: русские удивительно едины на всей территории России. Ученым не удалось выделить четко ограниченные региональные типы — население Центрального, Северного и Южного регионов составляет единую группу.

Ключевой вывод антропологов: русские — типичные европеоиды. Яркий пример — практически полное отсутствие эпикантуса (складки у века, характерной для монголоидов). Из тысяч обследованных мужчин этот признак был обнаружен лишь у 12 человек, да и то в зачаточном состоянии.

Жизнестойкий генотип

Генетики, подключившиеся к антропологам в поисках ответа на вопрос о происхождении рас, практически единогласно заявляют, что русские являются одним из самых чистокровных народов Евразии. Обратимся к результатам масштабного эксперимента американских генетиков, опубликованных в научном издании «The American Journal of Human Genetics».

Вывод американских ученых красноречив: «Несмотря на расхожие мнения о сильной татарской и монгольской примеси в крови русских, доставшейся их предкам еще во времена татаро-монгольского нашествия, гаплогруппы тюркских народов и других азиатских этносов практически не оставили следа на населении современного северо-западного, центрального и южного регионов России».

В частности, специалисты из США выяснили, что примерно 4500 лет назад на Среднерусской равнине родился мальчик с отличной от отца гаплогруппой, которой сегодня присвоена классификация R1a1. Мутация оказалась настолько жизнеспособной, что в последующие тысячелетия стала доминировать на значительной части Восточной Европы.

Сегодня большинство представителей мужского рода гаплогруппы R1a1 проживает в Европейской части России, Украине и Белоруссии – около 70%; в Польше – 57%; в Латвии, Литве, Чехии и Словаки – 40%; в Германии, Норвегии и Швеции – 18%. Группа R1a1 есть и в Индии – 16%, причем в высших кастах ее концентрация достигает 47%.

Монолитный народ

Российский генетик Олег Балановский в одном из интервью заметил, что исследования ДНК русского этноса разрушили устойчивый миф: «все перемешались, чисто русских уже нет». Русские, с его точки зрения являются «монолитным народом». Устойчивость русских к ассимиляции во многом обеспечили их генетические предки – славянские племена, которым удалось не раствориться в Великом переселении народов. Группа исследователей под руководством Балановского установила, что изменчивость русских популяций оказалась выше в сравнении с немцами, но ниже, к примеру, чем у итальянцев.

Еще один важный вопрос, который давно волновал генетиков относился к угро-финской составляющей «русской крови».

«Наше исследование генофонда северных русских показало, что трактовать его особенности как унаследованные от ассимилированных русскими угро-финнов было бы необоснованным упрощением», – отметил Балановский.

На данный момент генетикам точно известно, что русский этнос имеет двух «генетических отцов» – северного и южного, однако «их возраст теряется в веках, а их происхождение – в тумане». Так или иначе, наследство обоих отцов уже более тысячи лет назад является общим достоянием русского генофонда.

Результаты генетических исследований показали две группы русских популяций. Так, северные русские по Y-хромосомным маркерам (передающимся по мужской линии) имеют значительно сходство с балтами, более отдаленное – с финно-угорскими народностями. По митохондрии ДНК (женская линия) жители Русского Севера имеют сходство с генофондами Западной и Центральной Европы. Следует отметить, что в обоих случаях генофонд финских народов максимально отдален от северного русского ареала.

Изучение аутосомных маркеров также показывает сближение северных русских с другими европейскими народами и ставит под сомнение финно-угорский пласт в северном русском генофонде. По мнению генетиков, «эти данные позволяют выдвинуть гипотезу о сохранении на территориях Русского Севера древнего палеоевропейского субстрата, который испытал интенсивные миграции древних славянских племен».

Южно-центральная группа, куда относится подавляющее большинство русских популяций (Белгородская, Брянская, Воронежская, Орловская области, Краснодарский край и др.) объединяется в генетический кластер с белорусами, украинцами и поляками. Ученые здесь выявляют высокий уровень единства восточнославянских популяций и их значительные отличия от соседних финно-угорских, тюркских и северокавказских народов.

Примечательно, что преобладание русских генов практически полностью совпало с территорией Русского Царства эпохи Ивана Грозного.

Исконный ареал

И все-таки, изучение генотипа до конца не может прояснить вопрос, где максимальное сосредоточение исконно русского населения. Оно должно быть дополнено другими исследованиями.

На последней переписи населения России к русским себя отнесли около 80% опрошенных, в цифрах – 111 016 896 человек. Самые большие кластеры расселения русских распределились так: Москва – 9 930 410, Московская область – 6 202 672, Краснодарский край – 4 522 962, Санкт-Петербург – 3 908 753, Ростовская область – 3 795 607. Однако, насколько Москву можно считать городом, где сосредоточилось большинство исконно русского населения?

Доктор биологических наук Елена Балановская по этому поводу говорит: «Огромные мегаполисы – это, по сути, черные дыры, которые засасывают в себя генофонд русского народа и бесследно его уничтожают». Она отметила, что «наиболее ценную информацию о генофонде русских хранят лишь коренные сельские популяции исконного ареала русского генофонда Центральной России и Русского Севера».

Именно Русский Север, по мнению ученых, является подлинным этнографическим заповедником русской культуры, которая долгие столетия сохраняла в нетронутом виде элементы архаичного жизненного уклада, именно на Русском Севере произошла естественная консервация русского генофонда.

В недавнем этнографическом исследовании (обнародовано в книге «Русский генофонд на Русской равнине») группа российских ученых попыталась установить регионы с наибольшей концентрацией исконно русского населения. За основу брались популяции в пределах которых заключалась больше половины браков, а рожденные в этих браках дети и внуки продолжали бы находиться в внутри данной популяции.

Суммарная численность населения «исконных» областей в русском ареале оказалась 30 253 864 человек, за вычетом городов она составила 8 790 679 человек. Интересно, что лидером среди 22 областей оказалась далеко не самая северная Нижегородская область, насчитывающая 3 524 028 автохтонных русских.

Еще одно исследование российских ученых касалось фамилий. Ими было составлены списки из примерно 15 тыс. фамилий, наиболее часто встречающихся у русских, которые они сопоставили с данными по регионам: Северному, Центральному, Центрально-Западному, Центрально-Восточному и Южному. Результат был неожиданным. По фамильному признаку исконно русской оказалась Кубань.