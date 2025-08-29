Почему Кашкулакскую пещеру называют самой страшной в мире

Гора Кашкулак в Хакасии скрывает одну из самых зловещих пещер планеты. Её называют «пещерой мертвых», «вратами в преисподнюю» и самым мистическим местом России. Десятки исчезнувших исследователей, галлюцинации и панический ужас, охватывающий даже бывалых спелеологов, — всё это сделало её легендой. Но где заканчивается миф и начинается научное объяснение?

Запретный дух и жертвенный алтарь

Местные жители из поколения в поколение передают строгий запрет: не тревожить дух Белого Шамана, обитающий в пещере. Согласно преданию, здесь когда-то жил старец, провожавший души умерших в иной мир и обладавший даром обращать камни в золото. После смерти его останки и магические атрибуты были оставлены в одном из гротов. С тех пор его дух стережёт покой этого места.

Нарушителей запрета ждет страшная кара. Старожилы рассказывают о двух девушках-туристках: одна исчезла без вести, другую нашли в состоянии психического шока, сжимающей в руке костяную фигурку шамана.

Но легенды — не единственное, что питает дурную славу этого места. С древних времён пещера служила языческим капищем. В самом большом зале, Храмовом гроте, шаманы совершали кровавые обряды, принося жертвы Черному Дьяволу (или идолу Фаласу). Тела сбрасывали в один из вертикальных колодцев глубиной до 20 метров. Экспедиции и впрямь находили здесь груды полуистлевших человеческих костей.

Галлюциногенные газы

Одним из первых встречу с Белым Шаманом в 1985 году описал ученый-спелеолог Константин Бакулин. После многочасовой работы в гротах его команда решила выйти на поверхность. Бакулин как руководитель группы шел сзади. Неожиданно его «обдало жаром». Он попытался ускорить шаг, но ватные ноги не слушались. Словно по чьему-то приказу он, превозмогая страх, повернулся и увидел «пожилого мужчину» в развевающихся одеждах, мохнатой рогатой шапке, с горящими глазами. Шаман словно манил его за собой вглубь грота. Преодолев необъяснимое искушение пойти вслед, Бакулин начал отчаянно трясти страховочную веревку. Через несколько минут он был на поверхности, но старый Шаман еще долго мучил его во снах. Пересилить страх и спуститься в пещеру еще раз Бакулин так и не смог.

О встрече с Белым Шаманом рассказывал не только Константин Бакулин, но и другие опытные новосибирские спелеологи. По их словам, в одном из гротов они «столкнулись с черной фигурой», которая через секунды «растаяла». В книге «Загадочные явления» И. Резько приводит наиболее популярные версии, объясняющие появление Белого Шамана. Не исключено, что в пещере скапливаются газы, которые при длительном вдыхании вызывают галлюцинации. Другие ученые считают, что речь идет о голограмме. Если допустить, что предметы обладают «памятью», то они «запоминают», и затем транслируют сохраненную информацию. А значит, при определенных климатических условиях из пещерных стен вполне могут появляться объемные проекции.

Жертвы для Черного Дьявола

Версию о наличии одурманивающих газов, вызывающих галлюцинации, подтверждает еще один факт. Пещеру с давних времен облюбовали шаманы. Чаще всего они приходили к сталагмиту в Храмовом гроте. У каменного алтаря во время камлания они приносили жертву Черному Дьяволу (по другой версии – идолу Фаласу). Шаманы перерезали жертве горло, окропляли стены пещеры и кидали тело в один из многочисленных вертикальных колодцев, уходящих на глубину до 20 метров. Не исключено, что жертва оказывалась на дне колодца полуживой, и только там она в муках умирала.

В книге «Иллюстрированное повествование о нечистой силе» И. Винокуров упоминает, что члены шестой экспедиции Новосибирского Института клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ) под руководством академика В. Казначеева обнаружили в зловещих гротах «груды полуистлевших костей» – не только животных, но и людей. В начале нулевых пещеру как место «особой силы» облюбовали адепты неоиндуистской секты Саи-Бабы. Правда, жертвы они не приносили, да и «общались» с миром Мертвых недолго. Под давлением милиции и недовольства местных жителей сектанты покинули «природный храм» и перебрались в село Топанов.

Панический страх

Описание ощущений, которые испытывали в проклятой пещере участники экспедиций, очень схожи. Бывалые спелеологи и образованные ученые рассказывали про «нарастающее волнение» и необъяснимый панический страх. Научный сотрудник ИКЭМа А.Трофимов, участник 5-й экспедиции, писал, что каждый раз при нахождении в пещере у него «возникало чувство тревоги». Он «трясся, как осиновый лист», хотя никогда не считал себя трусом. Участник 6-й экспедиции И. Барановский рассказывал, как его ребята, видавшие пещеры и посложнее, «побросали снаряжение» и со всех ног, обгоняя и распихивая друг друга, помчались к выходу.

Понятно, что версии о некоей «мистической силе» и «потревоженных духах» ученых удовлетворить не могли. Поэтому они установили в Спальном гроте и снаружи Кашкулакской пещеры магнитометры и сделали интересное открытие. Электромагнитное поле внутри пещеры постоянно изменяется, но четко пробивается один определенный импульс. Он непостоянен, то появляется, то пропадает, но всегда имеет одинаковую амплитуду – тысяча нанотесл. Такой низкочастотный импульс, по мнению ученых, способен вызвать неприятные ощущения – тревогу, страх, панику – и не только у человека. Было замечено, что при появлении сигнала летучие мыши и гнездящиеся у входа голуби теряют ориентацию и начинают беспорядочно метаться.

Корабль пришельцев и портал в параллельный мир

Единственное, чего ученые не поняли — откуда берется импульс. Его мог вызвать стандартный трубопровод, но его под пещерой точно нет. Да и сигнал должен быть в таком случае постоянным.

После обнародования результатов посыпались народные версии об источниках излучения – забытый военными секретный радар, погребенный заживо корабль пришельцев, которые периодически передают сигналы «своим». Говорили даже о некой мистической «антенне Вселенной» – портале между нашим и параллельными мирами. Версия ученых оказалась более прозаична. Они предполагают, что колебания магнитного поля вызваны неизученными процессами, которые протекают на огромной глубине. Ведь пещера находится в месте разлома земной коры. Он пролегает через озеро Беле, скалы Сундуки и Кашкулак, и пока «заглянуть» в него и поискать «транслятор» загадочного импульса технологии не позволяют.