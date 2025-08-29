Что известно о подземных городах России

Подземелья и искусственные пещеры издревле использовались как убежища, хранилища и даже полноценные жилища, защищенные от врагов и природных катаклизмов. На территории России подобные сооружения строились с древнейших времен и некоторые из них сохранились и по сей день.

Древние крепости в скалах

Крымский полуостров славится своими пещерными городами, которые возникли еще в эпоху античности и раннего Средневековья. Эти уникальные комплексы, вырубленные в известняковых породах, служили и оборонительными укреплениями, и жилыми кварталами, и религиозными центрами. Считается, что первые пещерные города Крыма могли быть созданы киммерийцами и скифами, однако их расцвет пришелся на времена, когда полуостров населяли греки и готы. В условиях постоянных военных угроз жители побережья находили спасение в труднодоступных горных районах. Здесь, с помощью примитивных инструментов, они создавали сложные системы тоннелей, залов и колодцев.

Наиболее известные пещерные города Крыма — это Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Кыз-Кермен и Мангуп. Каждый из них уникален и имеет свои особенности. Например, Чуфут-Кале знаменит глубоким колодцем Тик Кую, который уходит в породу на 45 метров. Этот колодец обеспечивал жителей водой во время осад. Эски-Кермен, в свою очередь, отличается большим количеством храмов, вырубленных в скалах, а Мангуп был одной из крупнейших крепостей региона. Сегодня эти пещерные города являются популярными туристическими объектами.

Подземный город в Сибири

На другом конце России, в Сибири, существует легенда о подземном городе Грустина, который якобы находился на месте современного Томска. Несмотря на отсутствие убедительных научных доказательств, местные краеведы и энтузиасты уверены в его существовании. Согласно легендам, Грустина была крупным городом, площадь которого превышала границы нынешнего Томска. В XIX веке в газете “Тобольские губернские ведомости” сообщалось об обнаружении подземного хода, проложенного от почтамта к Лагерному саду. Некоторые из найденных катакомб были вымощены кирпичом, что свидетельствует о высоком уровне строительного искусства.

Интересно, что на карте XVII века, составленной голландским картографом Вильгельмом Гондиусом, упоминается населенный пункт Грустина, где жили русские и татары. Однако остается неясным, было ли это реально существовавшее поеление или же картограф перенес название на Томский острог. Некоторые исследователи связывают Грустину с легендарным “царством пресвитера Иоанна”, известным по арабским хроникам, или с Арсанией — древним славянским городом. Найденные в подземных пещерах доспехи, датируемые эпохой гуннов, только подогревают интерес к этой загадке.

Секреты холодной войны

В XX веке подземные пространства начали использоваться в совершенно новом контексте. В эпоху холодной войны Советский Союз активно строил подземные города и комплексы, предназначенные для размещения секретных военных производств и защиты от ядерного удара. По всей стране насчитывается около 2 000 подобных объектов, многие из которых до сих пор остаются засекреченными.

© Соцсети

Одним из самых известных подземных сооружений является легендарное “Метро-2” в Москве. Этот секретный комплекс тоннелей и бункеров начал строиться еще при Иосифе Сталине, параллельно с обычным гражданским метрополитеном. По некоторым данным, “Метро-2” соединяет ключевые правительственные здания, включая Кремль, с секретными бункерами и объектами.

Особенно интересен район Раменки, где, по словам исследователей, на глубине 200–300 метров расположен огромный подземный бункер, способный вместить до 15 тысяч человек. Этот объект, известный как “подземные Раменки”, представляет собой настоящий подземный город с собственной инфраструктурой.

В Башкирии, в окрестностях закрытого административного района Межгорье, скрывается один из самых таинственных объектов России — бункер Ямантау. Этот подземный комплекс, по сообщениям СМИ, был построен с целью обеспечения безопасности высших государственных чиновников в случае ядерной угрозы. Его строительство началось в эпоху позднего СССР, однако широкая общественность узнала о нем лишь после распада Советского Союза в 1991 году.

Убежище Судного дня

Официальные данные о количестве подземных сооружений и их размерах до сих пор остаются засекреченными. Тем не менее, по неподтвержденным данным, этот комплекс может вмещать до 300 тысяч человек. Строительство велось с использованием новейших на тот момент технологий, что позволяет предполагать, что бункер способен выдержать серьезные разрушения, включая ядерные взрывы.

Согласно официальной версии, Ямантау служит крупным хранилищем Госрезерва, где аккумулируются запасы продовольствия и одежды. Однако некоторые эксперты утверждают, что это лишь прикрытие истинного назначения объекта. По их словам, в случае чрезвычайной ситуации здесь смогут разместиться не только государственные чиновники, но и большое количество гражданских лиц, что делает бункер стратегически важным для обеспечения функционирования власти в условиях кризиса.