Приметы и поверья на 30 августа: что нельзя делать в Миронов день

30 августа в народном календаре носит название Миронов день или Мирон-Ветрогон. К этому моменту погода заметно меняется, становится ветренее, что отражается в поговорке: «Тихон дует тихо и Мирон отдыхает. Листья начинают массово осыпаться, а крестьянская работа близится к своему завершению.

Это время именуется также «Вдовьи помочи: соседи помогают друг другу, оказывая поддержку вдовам, сиротам и нуждающимся, выполняя совместные работы в полях и дома тех семей, где отсутствуют мужчины.

Для очищения от болезней и неприятностей в этот день принято сжигать старые вещи. Однако существуют некоторые ограничения и рекомендации: запрещается долгое созерцание своего отражения в зеркале, опасаясь утраты красоты. Готовя запасы на зиму, нельзя посещать церкви, кладбища и сквернословить. Этот день неблагоприятен для любовных признаний, сватовства, свадеб и даже гаданий и магии, поскольку считается, что подобные занятия могут принести неприятности. Особенно опасным считается поднимание вещей с земли, особенно вблизи дорог и перекрёстков существует поверье, что такое действие способно вызвать порчу.

Отказывать кому-либо в помощи или проявлять скупость категорически не рекомендуется. Долго спать нежелательно, так как оно грозит потерей богатства, а семейные конфликты чреваты проблемами в отношениях супругов.

Что касается народных примет, то появление утреннего тумана и росы является хорошим признаком хорошей погоды, а иней обещает богатый урожай в будущем году. Красное солнце на рассвете предупреждает о сильном ветре, закат в облаках предвещает непогоду вскоре. Улетевший накануне последнего журавль символизирует грядущие холода под Покровом, а отличная погода в этот день даёт надежду на раннее весеннее тепло.