Суздаль — город, где время будто остановилось. Здесь нет высоток и торговых центров, а улицы украшают деревянные дома и храмы. Такой облик сохранился благодаря правилу: строить выше 12 метров запрещено. Новые здания — гостиницы, кафе или жилые дома — обязаны вписываться в историческую среду и не заслонять купола. Город без высоты: почему в Суздале нет зданий выше двух этажей - об этом подробнее можно почитать на сайте Туристас.

Власти строго следят за этим ограничением. Низкая застройка — осознанный выбор, позволяющий сохранить «небесную линию», где на фоне неба выделяются колокольни, а не многоэтажки. В отличие от других городов, утративших старину, Суздаль сохранил атмосферу уюта и цельности.

Несмотря на рост туризма и спроса на жильё, менять правило пока не планируют. Город остаётся компактным и узнаваемым — местом, где важна не высота зданий, а сохранённая душа.