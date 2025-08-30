Раскрыта загадка «человека-единорога» из Греции

Археологи смогли раскрыть загадку найденного еще в 1960 году в Греции «человека-единорога». Тогда был обнаружен череп древнего человека с рогом на лбу.

Последние исследования показали, пишет научное издание Journal of Human Evolution, что рог является наросшим за тысячи лет сталагмитом. По нему и смогли определить возраст находки – порядка 300 тысяч лет.

Ученые предполагают, что обнаруженный череп принадлежал Homo heidelbergensis, Гейдельбергскому человеку, который был примитивнее, чем даже неандертальцы.

