Как извержения вулканов подталкивали людей к восстаниям

Исследователи из Университета Тулузы во Франции нашли связь между природными катаклизмами, главным образом извержением вулканов и изменением солнечной активности, и социальными потрясениями. Они исследовали события, происходившие в Европе в период с 1250 по 1860 год, в том числе затронули Великую французскую революцию.

Всего было рассмотрено 140 крупных восстаний в так называемый Малый ледниковый период — в эти столетия в Северном полушарии наблюдалось аномальное похолодание. Ученые сравнивали данные о социальных кризисах с данными о солнечной активности, вулканических извержениях и колебаниях цен на зерно.

В особо холодные фазы Периода восстаний было значительно больше. Крупные извержения вулканов охлаждали климат, и это в том числе вызывало хаос в обществах. Периоды с наименьшим количеством солнечных пятен, связанные с более низкими глобальными температурами, также совпадали с увеличением числа бунтов.

Наиболее заметная корреляция была, конечно, между восстаниями и ценами на зерно. Рост цен провоцировал дополнительные 1,16 восстаний в год.

Ученые делают вывод, что климат хоть и не влиял напрямую, но сокращал урожаи и приводил к дефициту продовольствия, а следовательно, и к социальному недовольству.

Великая французская революция, происходившая в 1789-1794 годах, пришлась как раз на период похолодания, спровоцированного извержением вулкана Лаки в Исландии в 1783 году.

