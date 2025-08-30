Как ходили в туалет русские дворяне

Когда мы представляем себе жизнь русского дворянина, на ум приходят балы, дуэли и салонные беседы. Однако суровые правила этикета регулировали буквально все аспекты быта — вплоть до самых интимных. Как же был устроен этот деликатный ритуал у высшего сословия?

Безупречность как добродетель

С ранних лет русскому аристократу внушали: благородное происхождение определяется не только титулом, но и безупречными манерами. Историк Нонна Марченко в книге «Приметы милой старины» отмечает, что общество ставило знак равенства между соблюдением этикета и нравственностью. Это означало тотальный контроль над телом и его проявлениями. Человек должен был выглядеть идеально и пахнуть безупречно всегда. Мытье рук после туалета было строго обязательным, а перчатки меняли до шести раз в день — в том числе и после каждого посещения уборной.

Ватерклозет по-петровски

Первым революционером в этой сфере стал Петр I. Именно при нем в России появились первые ватерклозеты с проточным смывом. Первый такой был установлен в 1710 году в Летнем дворце Петербурга, а вскоре — и в петровском же Монплезире в Петергофе.

Первчастным дворянином, позволившим себе такую роскошь в личных покоях, стал светлейший князь Александр Меншиков. Однако единая канализация в Зимнем дворце появилась лишь век спустя, в 1826 году, стараниями архитектора Карла Росси. Для подавляющего большинства провинциальных дворян вплоть до XX века обыденностью оставались простые выгребные ямы.

Ночью – фарфоровые вазы

Если простолюдины, ленясь дойти до отхожего места, использовали по ночам металлические горшки, то дворяне – специальные фарфоровые или фаянсовые вазы. Эти предметы стыдливо прятались под кроватями или в специальных шкафчиках в спальне. Выносить и опорожнять по утрам такие судна должны были слуги.

Как пишет Игорь Зимин, в перечень комнатного имущества Зимнего дворца входил «Стул ночной простого дерева с кожаной подушкою и фаянсовым горшком». Представители петербургской аристократии комфортно усаживались на такой предмет мебели, а все их испражнения попадали в ночную вазу.

Некоторые фарфоровые изделия, предназначенные для этих целей, напоминали настоящие произведения искусства и стоили немалых денег. Часто они украшались затейливыми рисунками или орнаментами.

А в дороге – бурдалю

Россия – страна длинных дорог, и путешествия в карете из одного дворянского имения в другое часто занимали довольно много времени. Мужчинам было проще, ведь они обычно сопровождали дам верхом на конях. Так что представителям сильного пола не возбранялось отъехать в сторону и сделать свои дела за ближайшим кустиком. Дамы же пользовались бурдалю (фр. bourdalou).

За этим словом французского происхождения скрывается небольшое судно продолговатой формы, внешне напоминающее современную соусницу. Сей оригинальный мобильный аналог ночной вазы тоже изготавливался из фаянса или фарфора.

Русские аристократки обычно прятали бурдалю в муфте и справляли в них малую нужду в случае необходимости прямо в карете. При этом судно просто прикладывали к телу так, как в больничной палате пользуются «утками». Длинные пышные юбки с кринолинами, не выходившие из моды в XVIII—XIX веках, помогали скрыть момент испражнения от посторонних глаз.

Историк Игорь Зимин указал в своей книге, что нашел в архивах Николая I интересный документ, датированный 1840 годом. Это бухгалтерский отчет о расходах на гардеробные цели императорского двора. Среди всего прочего, в документе упомянуты 18 рублей, которые были уплачены некому мастеру Бобкову за изготовление «дорожного судна».

В музеях Петергофа и Царского Села можно увидеть несколько бурдалю XVIII века. Они очень компактны и изящны, внешне похожи на дорогую посуду. А понять, что это за судно, можно лишь по игривым рисункам и надписям. Так, на одной из мобильных дорожных ваз изображен человеческий глаз, а рядом надпись на французском языке, которую можно перевести так: «Он тебя видит, проказница!»

Русские аристократки позаимствовали идею бурдалю, как и многие новшества, из Франции. Именно парижские графини и баронессы придумали такой оригинальный способ справлять нужду. Причем, впервые они стали делать это прямо в храме во время пламенных духовных проповедей оратора-иезуита Луи Бурдалу (1632-1704 гг.), который мог разглагольствовать о вере часами.

Не имея возможности покинуть религиозное мероприятие, благородные француженки приказывали своим служанкам принести им небольшие сосуды, которые в шутку прозвали в честь проповедника «бурдалю». Пользуясь пышными юбками, парижские аристократки справляли нужду стоя, а затем их прислужницы уносили и опорожняли эти судна.

Русские барыни оценили находчивость француженок, но пользовались бурдалю только в дороге, выливая содержимое прямо из окна кареты по пути. Справлять нужду в церкви среди всего честного народа или на балу для жительниц нашей страны было немыслимо. В случае нужды они просто покидали благородное собрание и отправлялись в ближайший сортир.

Туалеты в дворянских усадьбах

Японец Дайкокуя Кодаю, занимавшийся транспортировкой товаров по морю, в 1783 году потерпел крушение на шхуне «Синсе-мару» у Алеутских островов. За 10 лет своего пребывания в России путешественник повидал многие города, он несколько раз встречался с Екатериной II и видными аристократами нашей страны.

Вернувшись на родину, Дайкокуя Кодаю подробно описал жизнь русских в ходе обстоятельных допросов, учиненных японскими властями. Полученные сведения по приказу сегуна Иэнари Токугавы подробно записал ученый-медик Кацурагава Хосю. Его сочинение «Краткие вести о скитаниях в северных водах», работа над которым завершилась в 1794 году, было засекречено. Книга, раскрывающая впечатления японского купца о нашей стране, была опубликована в России только в 1978 году (перевод В. М. Константинова).

Дайкокуя Кодаю довольно подробно описал устройство обычных нужников с овальными отверстиями, через которые отходы жизнедеятельности попадали в выгребные ямы. При этом японец подчеркнул, что туалеты в усадьбах русских аристократов бывают каменными на 4—5 посадочных мест, а зимой в них топятся печи, чтобы барин и его гости не мерзли.