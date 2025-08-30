Почему русские крестьяне спали два раза в сутки

Современному человеку, живущему под гул электроники и в свете уличных фонарей, сложно представить, что сон когда-то подчинялся исключительно солнцу. До массового распространения электричества люди спали иначе — их ночь делилась на две части с периодом бодрствования посередине. Эта практика, известная как бифазный сон, была нормой и для русской деревни.

© unsplash

«Грех» пропустить сон

Жизнь крестьянина полностью зависела от урожая, а потому летняя страда была временем крайнего напряжения сил. Работа в поле начиналась с рассветом, в четыре утра, а заканчивалась с закатом. В сумме выходило по 13–15 часов тяжелого труда.

Единственным спасением от изнеможения был обязательный послеобеденный сон. Его не просто ждали — его считали святым делом, грехом было им пренебречь. Обедали часто прямо в поле, чтобы не тратить время на дорогу домой, и тут же, в тенечке под стогом сена, погружались в короткий, но жизненно необходимый часовой сон. Он восстанавливал силы и позволял работать до самого вечера.

Эта традиция была настолько универсальной, что ее соблюдали все — от простого пахаря до барина в своей усадьбе. Классик Иван Гончаров в «Сне Обломова» дал ей идеальное описание: после сытного обеда весь дом, от хозяев до прислуги, замирал в «всепоглощающем, ничем непобедимом сне, истинном подобии смерти».

Ночное бдение

Зимний ритм жизни в крестьянской общине значительно отличался от летнего и был полностью подчинен короткому световому дню – свечи были дороги, и сельские жители дорожили каждым часом, спеша управиться со всеми необходимыми делами. Так что зимой спать днем после обеда становилось для крестьянина невозможным удовольствием, зато ночной сон все так же разбивался надвое.

Ко сну отходили довольно рано. Сразу после ужина, как только заходило солнце, крестьянская изба погружалась в сон – маленькие дети засыпали на полатях, старики почивали на печи, остальные члены семейства отдыхали на деревянных лавках, сундуках или прямо на полу. Кровати были для русских крестьян непозволительной роскошью. Раздеваться тоже было не принято – как из суеверия, так и из гигиенических соображений.

Первый сон длился примерно 4-5 часов. Затем наступал непродолжительный период бодрствования – крестьянки вставали, чтобы подоить коров и поставить хлеб, старики использовали период бдения для молитв, молодые супруги часто предавались в это время любовным утехам – в общем, каждый занимался своими делами. Возвращение в царство Морфея происходило около трех часов ночи, и после этого русские крестьяне спали уже до рассвета.

Таким образом, бифазная модель сна русского крестьянина в зимний период выглядела приблизительно так: первый сон длился с восьми часов вечера до полуночи, затем после трехчасового бдения наступал второй сон – с трех часов ночи и до 7-8 часов утра.