Почему три часа ночи считаются самым опасным временем

Среди ночи есть особый, мистический час, который наши предки боялись больше всего — три часа пополуночи. В это время, по поверьям, активизировалась нечистая сила, наводились порчи, а случайное пробуждение считалось дурным знаком. Но что стоит за этими древними страхами сегодня? И есть ли у «ведьминого часа» научное объяснение?

© unsplash

Магия числа три

Число три с древности имело сакральный смысл у многих народов. С приходом христианства оно приобрело новое значение — Святая Троица (Отец, Сын и Святой Дух). Именно в три часа дня, по преданию, был распят Иисус Христос, что сделало это время особенно символичным.

В русском фольклоре число три встречается повсюду: три богатыря, тридевятое царство, три попытки на выполнение задачи. Важные действия часто завершались троекратным повторением — от крестного знамения до народных поговорок («согнуться в три погибели», «до третьих петухов»).

«Ведьмин час»

На Западе время 3:33 называют «дьявольским часом» (половина от числа зверя 666). На Руси же три часа ночи считались временем, когда силы Света отдыхают, а тёмные силы получают власть над миром. Считалось, что именно в этот период колдуны и ведьмы творят свои обряды, а духи умерших и нечисть свободно бродят по земле.

Как писал этнограф Михаил Забылин, в канун Троицы особенно активизировались русалки, которые могли заманить человека в водоворот. Чтобы защититься от нечисти, люди развешивали на дверях и окнах берёзовые ветки, раскладывали крапиву и читали молитвы.

Рождённый в три часа ночи ребёнок считался «отмеченным» судьбой — его старались как можно скорее окрестить, чтобы «смыть» возможные несчастья.

«Смытая» судьба

По народным поверьям считалось, что рожденный в 3 часа ночи заведомо носит печать проклятого. Он либо умрет в младенчестве, либо всю жизнь будет страдать. Поэтому таким малышам уделяли повышенное внимание. И обязательно старались побыстрее окрестить, чтобы смыть беды и несчастья.

Наши предки никогда не мылись в бане ночью, полагая, что «смывают» защиту от бесов и всё то положительное, что заложено в их судьбе. Это суеверие дошло до наших дней – многие стараются не принимать душ и не расслабляться в ванне в районе трех часов после полуночи. Правда, у этого суеверия есть и обратная сторона – если в жизни наступила «черная полоса», стоит помыться именно в 3 ночи. Менее известно сегодня другое суеверие, по которому в опасный период нельзя расчесывать волосы. Именно через выпавшие волосы нечистой силе проще завладеть человеческой душой.

Феномен трех часов

В народе считали, что если человек постоянно просыпается в районе трех ночи – это дурной знак. Скорее всего, его душой завладел дьявол. Мистический ужас вполне объясним. Во время ночного пробуждения человек нередко испытывает ужас, дискомфорт, озноб или горячку, учащенное сердцебиение, нехватку воздуха. Такие симптомы сегодня приписывают паническим атакам, но наши предки, конечно же, связывали их с дьявольскими чарами.

У современных психологов и сомнологов есть научное объяснение феномену трех часов. Именно в это время в организме происходит активный синтез трех гормонов – гормона сна мелатонина, а также кортизола и серотонина, которые вырабатываются при стрессе. У людей, которые в течение дня вынуждены решать многочисленные проблемы, у тех, кто живет в постоянном стрессе и на грани психического срыва, за день вырабатывается большое количество кортизола и серотонина. Ночью под действием мелатонина гормоны стресса активизируются и «выбрасывают» человека из состояния покоя.

Для объяснения причин ночного пробуждения психологи используют специальный термин – «тревога ожидания». Во сне нервная система человека не отдыхает, мозг продолжает обдумывать пути решения проблем, просчитывать варианты, анализировать прожитый день. Это провоцирует «чувствительный сон» и пробуждение, которое обычно происходит около трех ночи.

Сомнологи дополняют объяснение психологов. Во-первых, «выбрасывать из сна» человека могут кошмары и тревожные сновидения. Они возникают из-за того, что психика пытается избавиться от накопленных переживаний. Мозг транслирует кошмары и включает защитную реакцию в виде пробуждения. Во-вторых, проблема с нарушением сна в середине ночи может перейти из детства. Если ребенок с ранних лет страдал от ночного пробуждения, то высока вероятность переноса проблемы и во взрослую жизнь.

Для победы над «дьявольскими чарами» зачастую достаточно пересмотреть подход к жизни. Перестать ругать себя перед сном за неудачи дня, порадоваться маленьким победам и похвалить за них, а также не есть на ночь простые углеводы (бутерброды, пироги, булки). Врачи также не одобряют попытку обмана организма засыпанием после четырех ночи – при таком режиме нервная система страдает еще больше.