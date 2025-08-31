История города Тяньцзинь

31 августа 2025 года в городе Тяньцзинь (КНР) открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Тяньцзинь является одним из четырех городов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Его городская зона - третья по величине в континентальном Китае, здесь проживает примерно 14 млн человек. Город расположен на северо-востоке Северо-Китайской равнины, к западу от Бохайского залива Желтого моря и к югу от гор Яньшань. На севере Тяньцзинь граничит с Пекином (находится примерно в 140 км к юго-востоку от столицы), на востоке, западе и юге - с городами Таншань, Чэндэ, Ланфан и Цанчжоу провинции Хэбэй.

Происхождение и освоение территории

Те места, где сейчас стоит Тяньцзинь, 4 тыс. лет назад были морским дном. Море постепенно отступало, так как река Хуанхэ приносила осадочные горные породы. При императоре эпохи Хань У-ди (правил в 141 год до н. э. - 87 год до н. э.) здесь были организованы солеварни.

Во время империи Суй (581 - 618 гг. н.э.) был открыт Великий канал, соединивший две основные реки Китая - Хуанхэ и Янцзы. Он протянулся более чем на 1,5 тыс. км от Ханчжоу (в современной провинции Чжэцзян) на юге до района Пекина на севере. Одной из важнейших его функций была транспортировка зерна из плодородных южных провинций, что позволяло поддерживать большой гарнизон, призванный охранять Китай от северных степных кочевников. Канал заканчивался в районе современного Тяньцзиня, и при последующих китайских империях там возникали различные поселения и крепости. В начале правления династии Тан (618 - 907) на территории современного Тяньцзиня появилось первое постоянное поселение - Уцин, куда с различных поселков соледобытчиков вывозилась соль. При монгольской империи Юань (1271 - 1368; завоевание Китая монголами началось при Чингисхане в 1211 году и завершилось при его внуке Хубилае в 1279 году) здесь была расширена система поселков соледобытчиков.

Основание современного города, развитие в эпоху империи Цин

В 1398 году в эпоху китайской империи Мин (1368 - 1644), после смерти ее основателя и первого императора Чжу Юаньчжана, новым правителем стал его внук, Чжу Юньвэнь. В 1400 году начался мятеж Чжу Ди (сын Чжу Юаньчжана), управлявшего пекинским регионом. Победив в 1402 году гражданской войне и став императором, Чжу Ди, чтобы увековечить место в северной оконечности Великого канала, с которого начался его поход на Нанкин (тогдашнюю столицу), повелел назвать это место Тяньцзинь ("небесная переправа"). Недалеко была построена одноименная крепость (Тяньцзинь вэй - охрана небесной переправы), а позднее - еще две. Чжу Ди также перенес столицу в Пекин и велел восстановить полузаброшенный Великий канал. Все это усилило значение Тяньцзиня, где появился процветающий торговый город-порт.

Во время империи Цин (1644 - 1912) Тяньцзинь расширялся. Так, в 1652 году три окружные крепости были объединены в единый Тяньцзиньвэй с гражданской и военной администрацией, в 1725 году ему был предоставлен статус области, в 1731 году - управы. В 1731 году был учрежден пост наместника Чжили - региона, окружавшего столицу государства Пекин, и потому имевшего особое значение (ныне этот регион известен как провинция Хэбэй). При этом резиденция наместника была в Тяньцзине, хотя столицей Чжили был город Баодин (к юго-западу от Пекина).

До XIX в. империя Цин строго ограничивала внешнюю морскую торговлю. Большая ее часть тогда проходила через Кантон (теперь известный как Гуанчжоу, административный центр провинции Гуандун) в южном Китае. Это не устраивало европейские страны. Поэтому в середине XIX в. Британская империя начала Первую Опиумную войну (1839-1842) с целью добиться расширения торговли с империей Цин - в частности, опиумом, который производился в британских колониях в Индии. Затем последовала Вторая Опиумная война (1856-1860), а после проигрыша Цинской империей первого сражения за форты Дагу в 1858 году, в Тяньцзине были подписаны Тяньцзиньские трактаты - серия договоров с западными державами (Великобритания, Франция, США и Россия), расширявшая их политические и торговые права в Китае.

По результатам войны Тяньцзинь стал одним из так называемых "договорных портов", фактически полуколоний. Там появились британская и французская концессии (территории, управляющиеся иностранными державами), позже к ним добавилась германская. К 1888 году до Тяньцзиня была доведена Кайпинская железная дорога, соединившая его с Таньшанем (центр добычи угля в провинции Хэбэй). Позднее город был соединен железными дорогами с Пекином и Маньчжурией. Это привело к быстрому росту Тяньцзиня, ставшего крупнейшим торговым центром северного Китая. К концу XIX в. население города составляло приблизительно 1 млн человек.

В Китае многие были недовольны чрезмерным влиянием иностранцев. В 1899 году началось Ихэтуаньское восстание против иностранного засилья, центром которого стала провинция Чжили. Альянс Австро-Венгрии, Британии, Германии, Италии, России, США, Франции и Японии вторгся в империю Цин, разбил войска ихэтуаней и поддержавшие их войска Цин и оккупировал Тяньцзинь, Пекин и другие города северного Китая. Городские стены Тяньцзиня были снесены. В городе появились новые концессии - австро-венгерская, итальянская, российская, японская, а также бельгийская (США пользовались британской концессией).

В Китайской Республике, Вторая мировая война

В 1912 году в Китае произошла революция, свергнувшая империю Цин, была провозглашена Китайская Республика. К концу Первой Мировой войны она выступила против Центральных держав, в 1917 году австро-венгерская и германская концессии были возвращены Китаю. Российская концессия была ликвидирована в 1924 году (Советским Союзом), бельгийская - в 1931. После взятия Тяньцзиня в 1928 году войсками консервативной партии Китайской Республики Гоминьдан, Тяньцзинь неоднократно менял статус с города провинциального подчинения на город центрального подчинения и обратно. В 1930 году сюда была перенесена из Бэйпина столица провинции Хэбэй, но уже в 1935 году главным городом стал Баодин.

7 июля 1937 года началась Японо-китайская война. В ходе сражения за Пекин и Тяньцзинь японские войска 12 июля заняли Тяньцзиньский вокзал, а в ночь с 29 на 30 июля китайские войска были вынуждены оставить Тяньцзинь. В июне 1939 года Япония начала блокаду английской и французской концессий. В том же месяце в городе было заключено соглашение между Японией и Великобританией, в соответствии с которым за Японией закреплялись "особые права" в Китае (де-факто признавались ее территориальные захваты). Великобритания гарантировала невмешательство в действия японских оккупационных властей, а Япония пообещала не предпринимать усилий для ограничения британских интересов в Китае. Через год блокада была снята. Однако в декабре 1941 года в связи со вступлением Японии во Вторую мировую войну британская концессия была оккупирована, в июне 1942 года была взята под контроль французская, в сентябре 1943 года была захвачена итальянская.

Начиная с 1943 года положение в городе стало резко ухудшаться. Была существенно ограничена торговля продовольствием, в 1944 году было нормировано топливо. 14 августа 1945 года расквартированные в Тяньцзине японские войска услышали по радио речь императора о капитуляции Японии. 29 сентября город перешел под власть Гоминьдана. В январе 1949 года во время гражданской войны в ходе Пекин-Тяньцзиньской операции он оказался под властью коммунистической Народно-освободительной армии Китая.

После 1949 года

После образования в 1949 году Китайской народной республики Тяньцзинь сохранил статус города центрального подчинения. В 1950-х годы в нему были присоединены соседние уезды и ряд мелких городов. В 1958 году Тяньцзинь стал городом провинциального подчинения провинции Хэбэй. Впоследствии он снова менял статус с города провинциального подчинения на город центрального подчинения и обратно. В 1967 году за ним окончательно был закреплен статус города центрального подчинения. В 1970-е годы Тяньцзиню были переданы еще несколько окрестных уездов.

В 1950-х годах в городе был основан медицинский университет, порт Тангу, различные предприятия и др. Однако во время Большого скачка 1958-1960 годах (кампания, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики страны) некоторые предприятия покинули город. В августе 1963 года Тяньцзинь и провинция Хэбэй пережили наводнение на реке Хайхэ, в ходе которого погибло более 5 тыс. человек, еще более 22 млн. пострадало. 28 июля 1976 году произошло Таншаньское землетрясение, только в Тяньцзине погибли 24 345 человек, 21 497 получили серьезные ранения, более 60% зданий были повреждены, около 700 тыс. человек остались без крова, а свыше 30% предприятий получили серьезные повреждения.

В 1976 году в тестовом режиме начала работать первая экспериментальная ветка подземной железной дороги Тяньцзина, которая стала частью метрополитена, открытого в 1984 году. В 1979 году в городе появился аэропорт. В 1984 году Китай дополнительно открыл 14 прибрежных городов для зарубежных инвестиций, среди которых был Тяньцзин. В том же году была основана Тяньцзиньская зона экономического и технического развития. В 1991 году была открыта зона свободной торговли в порту города.

Город сегодня

Тяньцзинь составляет важную часть агломерации Цзин-Цзинь-Цзи, название которой происходит от иероглифов в словах Пекин ("Бэйцзин"), Тяньцзинь и Чжили ("Цзили"). Пекин, Тяньцзинь и близлежащие крупные населенные пункты провинции Хэбэй являются опорными пунктами экономики всей страны.

Тяньцзинь - важная промышленная база КНР. Здесь развита химическая, нефтехимическая и текстильная промышленность, авиастроение, автомобилестроение, судостроение, фармацевтическая промышленность, черная и цветная металлургия, электроэнергетика. В городе также имеются несколько промышленных парков и "зон развития", разделенных по различным отраслям экономики. Морской порт Тяньцзиня является самым большим в стране по импорту сжиженного природного газа (основные поставщики Австралия, Россия, Индонезия, Малайзия и Сингапур), а также входит в десятку крупнейших контейнерных портов мира. Также значительную часть грузооборота порта обеспечивают железная руда, автомобили, зерновые культуры, металлопрокат, машины и оборудование, генеральные грузы (годовой грузооборот превышает 350 млн тонн). В Тяньцзине расположен Национальный суперкомпьютерный центр, где находится суперкомпьютер Тяньхэ-1А - один из самых быстрых в мире.

В Тяньцзине достаточно много достопримечательностей, которые могут быть интересны туристам. Так, на территории муниципалитета Тяньцзинь находится участок Великой Китайской стены Хуанъягуань (дословно это переводится как "застава у желтых утесов") - участок окружен холмами и скалами, которые отражают золотистый свет заходящего солнца. Сам участок состоит из главного перевала, водной крепости, восточного и западного городов и сигнальных вышек. Также у Хуанъягуань есть свои архитектурные особенности: в стенах сочетаются кирпич и камень, а наблюдательные башни - как квадратные, так и круглые. В самом Тяньцзине можно найти буддийский храм Дабэйюань постройки XVII в., площадь всего комплекса составляет около 8 тыс. кв. м. Также в Тяньцзине имеется уникальный аттракцион - колесо обозрения "Тяньцзиньский глаз" высотой 120 м, который находится прямо на мосту Юнлэ, что делает аттракцион единственным в мире установленным на переправе.

По данным городского бюро статистики, ВРП (валовый региональный продукт) Тяньцзиня в 2024 году составил 1,802 трлн юаней ($251,89 млрд; 24-е место в стране из 31 субъекта провинциального уровня), или более 132 тыс. юаней (порядка $18,5 тыс.; 6-е место) на душу населения.