Почему корпус советских телевизоров делали из дерева

Советские телевизоры, такие как «Рубин», «Горизонт», «Рекорд» или «Юность», для многих остаются символом эпохи. Эти громоздкие устройства, занимавшие почетное место в квартирах, отличались не только своей функциональностью, но и внешним видом. Одной из их характерных особенностей был деревянный корпус. Почему же в Советском Союзе корпуса телевизоров изготавливали именно из дерева, а не из пластика, который уже активно использовался в других странах?

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Одной из главных причин использования дерева в корпусах советских телевизоров были технологические ограничения советской промышленности. В 1950-1970-х годах, когда телевизоры начали становиться массовым продуктом, производство пластмассы в СССР находилось на недостаточно высоком уровне.

Хотя пластик уже использовался в некоторых странах для изготовления корпусов телевизоров, в Советском Союзе его производство было дорогостоящим, а качество оставляло желать лучшего. Прочный и термостойкий пластик, способный выдерживать вес тяжелых кинескопов и тепло, выделяемое ламповой электроникой, был дорогим и сложным в изготовлении.

Дерево, напротив, было доступным и хорошо освоенным материалом. Фанера, ДСП или шпон ценных пород дерева использовались в мебельной промышленности, и производственные линии для их обработки уже существовали. Переход на пластиковые корпуса требовал значительных инвестиций в переоборудование заводов, закупку нового оборудования и освоение новых технологий.

В условиях плановой экономики такие изменения затягивались на годы. Даже в 1960-1970-х годах, когда пластик уже начал появляться в производстве (например, в моделях «Электроника» или «Юность»), советская промышленность продолжала работать по старым схемам, отдавая предпочтение проверенному дереву.

Кроме того, деревянные корпуса изготавливались из толстой фанеры (иногда почти в палец толщиной), что обеспечивало прочность конструкции. Телевизоры того времени были тяжелыми — вес некоторых моделей, таких как «Рубин-401», достигал 60 кг. Дерево лучше справлялось с задачей выдерживать такую массу, чем тонкий пластик, который мог деформироваться под весом.

Ламповые телевизоры выделяли значительное количество тепла во время работы. Лампы, такие как 6П45С, используемые в блоках развертки, сильно нагревались, что создавало риск перегрева и даже возгорания. По статистике, телевизоры были причиной примерно одного из восьми пожаров, вызванных электротехникой в СССР. В этой ситуации дерево считалось более безопасным материалом, чем пластик. Хотя дерево само по себе является горючим материалом, толстая фанера нагревалась медленнее и лучше изолировала тепло, чем тонкие пластиковые корпуса, которые могли плавиться или деформироваться при высоких температурах.

Советские инженеры также опасались влияния солнечных лучей на телевизоры. В инструкциях к телевизорам даже указывалось, что их нельзя ставить под прямые солнечные лучи. Считалось, что деревянный корпус, благодаря своей толщине и меньшей теплопроводности, лучше защищает внутренние компоненты от внешнего нагрева, чем пластик. Хотя современные исследования не подтверждают значительного преимущества дерева в этом вопросе.

Деревянный корпус телевизоров в СССР был не только практичным, но и эстетически оправданным решением. В советских квартирах телевизор часто воспринимался как предмет роскоши и престижа, а его внешний вид должен был гармонировать с интерьером. В 1950-1960-х годах в домах советских граждан преобладала деревянная мебель — серванты, шкафы, столы, часто отделанные шпоном ореха или других ценных пород дерева. Телевизор с деревянным корпусом, отполированным до блеска или покрытым лаком, идеально вписывался в такой интерьер, становясь не просто техникой, а частью домашнего уюта.

Качество же отделки советских телевизоров было на высоком уровне даже у бюджетных моделей. Корпуса изготавливались из фанеры, облицованной шпоном, или, в более поздних моделях, из ДСП с имитацией текстуры дерева. Некоторые модели, такие как «Горизонт» или «Чайка», имели корпуса из цельной строганой фанеры, отполированной вручную, что придавало им вид премиум-класса. В отличие от пластика, который в те годы ассоциировался с дешевизной, дерево воспринималось как материал, добавляющий изделию солидности и долговечности.

Дерево также имело преимущества с точки зрения акустики. Советские телевизоры оснащались качественными акустическими системами с динамиками, такими как 3ГД-38 и 2ГД-36, которые обеспечивали насыщенный звук с глубокими обертонами. Деревянный корпус, благодаря своей плотности и структуре, минимизировал резонанс и искажения звука, в отличие от пластика, который мог создавать нежелательные вибрации.

Интересно, что деревянные корпуса были распространены не только в СССР, но и в других странах, таких как США, Япония и страны Европы, особенно в 1940-1950-х годах. Однако, в других странах пластиковые корпуса начали активно использоваться уже в 1960-х годах, в СССР этот процесс затянулся до 1980-х. Первые модели с пластиковыми корпусами, такие как «Юность-401» или «Электроника Ц-401М», появились только в 1970-1980-х годах. Это было связано не только с техническими ограничениями, но и с консерватизмом советской промышленности, которая предпочитала проверенные технологии. Даже после появления пластиковых корпусов многие телевизоры продолжали отделываться пленкой, имитирующей текстуру дерева, чтобы сохранить привычный эстетический вид.