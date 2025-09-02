Puck: Анна Винтур выбрала Хлои Малль преемницей на посту главреда Vogue

Новым главным редактором американского журнала Vogue станет Хлои Малль. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Puck. По имеющейся информации, возглавлявшая в течение почти 40 лет американский Vogue журналистка Анна Винтур остановила свой выбор на кандидатуре редактора портала Vogue.com Хлои Малль в качестве нового главреда журнала. В статье Puck говорится, что Винтур пришла к "практичному, разумному, рациональному выбору" и наняла Малль в качестве своей замены для управления повседневной деятельностью американского Vogue. Предполагается, что Винтур заявит об этом 2 сентября. 13 августа сообщалось, что Хлои Малль, которая является дочерью голливудской актрисы Кэндис Берген и французского режиссера Луи Малля, может стать новым главным редактором американского журнала Vogue. Сейчас она работает редактором сайта журнала и берет интервью у знаменитостей.