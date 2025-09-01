Почему теоретик коммунизма не считал русских славянами

Для миллионов людей в СССР и во всем мире Карл Маркс был пророком социальной справедливости и отцом научного коммунизма. Однако за образом великого теоретика скрывалась сложная и противоречивая личность, одной из граней которой была его острая, почти личная неприязнь к России и славянству. Ирония истории в том, что именно на русской почве его учение пустило самые глубокие корни.

Россия как угроза

В середине 1850-х годов, в разгар Крымской войны, Карл Маркс по заказу американской газеты New York Daily Tribune написал серию статей о России. Позднее они были изданы в Лондоне под громким названием «Разоблачения по истории тайной дипломатии XVIII века». На родину «критикуемого объекта» эти тексты попали лишь в 1990 году.

В своих работах Маркс описывал Московское государство как порождение монгольского ига, которое возвысилось не благодаря культурному или экономическому развитию, а исключительно благодаря «виртуозной рабской политике». Особое внимание он уделял фигуре Петра I, в котором, по его мнению, сошлись политическая хитрость «монгольского раба» и имперские амбиции «монгольского хана».

Отношение Маркса к русскому народу

Взгляд коммунистического идеолога на русский народ хорошо описан в письме к Энгельсу. В 1865 году Маркс писал, что великороссы не являются славянами. Территорию Великого княжества Московского по большей части оккупировали монголы и финны. Маркс считал, что Русь узурпировали московиты. Подобное мнение у него возникло после знакомства с трудами Франциска Духинского. Примечательно, что в 1870 году Маркс свое мнение на этот счет изменил. В письме Людвигу Кугельману он писал, что теория Духинского оказалась ошибочной, но он бы хотел популяризации такого взгляда среди славян.

В совместной с Энгельсом работе «Внешняя политика русского царизма» Карл Маркс писал, что русский народ очень сильный и выносливый, но при этом чрезвычайно пассивный. Его практически невозможно победить, если исход битвы решается только сомкнутым строем. Но при этом русский народ социально пассивен и легко верит легендам и пропаганде властей. Как бы русские ни боролись с несправедливостью системы, они никогда не пойдут против царя.

Конфронтация Маркса и Герцена

Александра Герцена пригласили выступать в Лондоне на митинге, который был посвящен движению рабочих. Но против его доклада резко выступил Карл Маркс. Именно он и был одним из организаторов митинга. Впоследствии Герцен признался, что Маркс к нему не имел никаких личных счетов, проблема была лишь в его русском происхождение. Выступать из них должен быль только один. Вся эта ненависть к Герцену со стороны Маркса была сугубо платонической.

Настоящий скандал произошел позже, когда Герцен в своем журнале «Колоколъ» опубликовал «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса на русском языке. Впоследствии Энгельс назвал такой поступок Герцена «литературным курьезом». Также известно, что теоретик русского анархизма Бакунин искал повода разобраться с Марксом по-мужски. В то время он также проживал в Англии.

Почему Маркс был русофобом

В Лондон Маркс и Энгельс приехали в 1849 году, чтобы начать печататься в газете The Free Press. Наибольший накал их антироссийских высказываний пришелся на период Крымской войны 1854-1856 годов. Сам Маркс назвал ее «священной борьбой европейских наций». В одной из своих статей он писал, что Кронштадт и Петербург нужно стереть с лица земли. Без этих городов, а также Одессы, Севастополя, Риги и эмансипированной Финляндии у России нет шансов. Она бы превратилась в слепого гиганта без рук, который мог бы попытаться поразить врагов разве что своим весом.

Исследователи трудов Карла Маркса искали причину его русофобских взглядов в детстве. Коммунистический идеолог родился в семье преуспевающего немецкого адвоката и воспитывался в соответствующем духе. Военные успехи России и победа над Наполеоном, что превратило ее фактически в Монархию, только подогревали русофобию. Сам же Маркс был рейнским евреем и считал, что Россия причастна к антисемитизму.

Поражение европейского революционного движения в 1848 году сильно ударило по Марксу, а также почти уничтожило Австрийскую империю. Остановить революцию удалось лишь силами русских и австрийских войск, которые были набраны из сербов и хорватов. После этого в одной из своих статей Маркс написал, что русские славяне это «контрреволюционная раса, раковая опухоль Европы».