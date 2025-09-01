Почему в русских сказках нет пап и мам, а только бабки и дедки

Русские народные сказки часто начинаются так: «Жили-были старик со старухой». Но почему почти никогда не упоминаются муж с женой? Создается впечатление, что на Руси не было родителей, а жили старики с внуками. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно погрузиться не только в сказочный мир, но и в историю.

Дедка и бабка в русских сказках испекли колобка, вытянули репку, слепили Снегурочку, держали дома Курочку-Рябу. Возникает резонный вопрос: где следующее поколение, молодые мужчины и женщины в расцвете сил? Этнографы и специалисты в области фольклора знают ответ. Они утверждают, что в народном творчестве фигурируют не конкретные герои, а символы.

В русском фольклоре дел и бабка — аллегорические фигуры, символизирующие непростую крестьянскую жизнь. Кроме того, они недальновидны и простодушны, как это часто бывает со стариками. Во многих сказках эти старики ведут себя опрометчиво или даже глупо. Например, в сказке «Жена-докладчица» дед находит клад, а бабка рассказывает о нем жадному барину.

Стоит учитывать, что дед и баба — это не дедушка и бабушка в современном понимании. Они не старшие члены семьи, занятые воспитанием внуков. Это символы, маркеры возраста и жизненного опыта. Очень часто они одиноки, и о их детях и внуках вообще ничего не говорится.

Старики среднего возраста

Основные сказочные сюжеты формировались в эпоху, когда семьи были большими и вели хозяйство сообща. Пожилые люди, жившие одни, находились в очень уязвимом положении и нуждались в помощниках. Особо стоит сказать о том, что раньше пожилыми могли считаться люди в возрасте 40 лет, а в 50 женщина воспринималась окружающими как бабушка. Бигпикча уже показывала вам, как в Российской империи выглядели крестьяне в возрасте 30-40 лет.

© 36-летний крестьянин. Фото конца 19 века

Современный образ дедушки и бабушки сложился в 20 веке, и нам не следует сопоставлять его с теми, сказочными. Нужно сказать, что иногда в русских сказках все же встречаются родители. Обычно это отец, воспитывающий дочь без матери или вместе с мачехой, которая всегда злая. Отец безвольно подчиняется новой супруге, а та издевается над падчерицей. Благополучие в русских сказочных семьях не встречается.