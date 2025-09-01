Почему большевики отдали Казахстану земли уральских казаков

В летописи российского казачества история Уральского войска стоит особняком. Это рассказ о вольнице, суровой жизни на границе степей и трагическом финале, который навсегда изменил карту региона.

© Василий Перов "Суд Пугачёва", 1879

Своё начало уральское (первоначально — яицкое) казачество ведёт с конца XVI века. Его предками считаются донские казаки, пришедшие на берега реки Яик и вытеснившие кочевавших здесь ногайских татар. Первое летописное упоминание о них датируется 1591 годом — они участвовали в походе московского царя на Северный Кавказ. Эта дата и считается официальным годом рождения войска.

На новом месте казачья вольница крепла и множилась, пополняясь переселенцами со всей России. Жизнь на самой границе империи диктовала свои правила: уральцы нередко брали в жёны угнанных или пленённых степных девушек, а их главной задачей стала защита рубежей от набегов кочевников и участие в военных походах Российской империи.

Нередко уральцы брали в жены степных девушек, которых приводили с походов или воровали прямо со стойбищ. Казаки защищали границы империи от набегов кочевников, участвовали в имперских войнах, походах на Хивинское и Кокандское ханство. Территория Уральского войска, которая проходила по обоим берегам Урала, делилась на Уральский, Лбищенский и Гурьевский районы и на 1916 год в них проживало 290 тыс. человек, из которых 170 тыс. казачьего сословия. В казачьей среде было много староверов, из-за чего уральцы дольше остальных войск сохранили старинные порядки и обычаи.

На каждого казака приходилось 80 десятин земли, и находилась она в пользовании общины. Избыток земли сдавали в аренду. Большие доходы давала торговля. Ежегодно уральцы поставляли на рынок 300 тыс. овец, и только продажа красной и черной икры приносила войску 2 млн серебряных рублей.

После Октябрьской революции казаки приняли по отношению к большевикам нейтральную позицию и старались сохранить внутреннюю автономию. Однако, когда новая власть стала ограничивать привилегии уральцев, в марте 1918 года они восстали. Из казаков-фронтовиков была сформирована Уральская армия под руководством генерал-лейтенанта Владимира Толстова, которого выбрали атаманом.

Казаки поддержали Колчака, но из-за эпидемии тифа и подавляющего численного и материального превосходства противника войну уральцы проиграли. В январе 1920 года 15 тыс. казаков, отступая, совершили переход через степи, который пережило только 2000. 4 апреля 1920 года атаман Толстов с двумя сотнями сторонников ушел в Персию, а Уральское казачье войско прекратило свое существование. К 1920 году мужское население области уменьшилось в 2,5 раза, разгром казаков довершила последующая коллективизация и репрессии ОГПУ–НКВД 1933-1938 годов.

До революции казахов называли киргизами, и в 1920 году большевики создали Автономную Киргизскую ССР, в которую были включены земли современного Казахстана, Оренбургской и Уральской области. Однако у местных коммунистов возник вопрос по целесообразности нахождения казачьих территорий в составе автономии.

В 1921 году на Уральской губпартконференции заявили: «Уральская губерния, не будучи административно связана с Киргизским краем и не тяготея к нему ни экономически, ни технически, по целому ряду причин не может быть в данное время оторвана от Москвы. Поэтому, исходя из целесообразности, необходимо признать Уральскую губернию в административном отношении подчиненной Москве»

Однако в «центре» предложение местного актива не поддержали. В 1925 году из состава республики, переименованную в Казахскую АССР, вывели Оренбургскую область, но оставили казачьи территории. После распада СССР территория Уральской области и казачьего войска остались в Казахстане в составе Западно-Казахстанской и Атырауской областей.