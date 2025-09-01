Почему Николай Гоголь не мог даже мечтать о женитьбе

Личная жизнь Николая Васильевича Гоголя и сегодня остается загадкой, порождающей множество гипотез. Писатель, описавший в своих произведениях едва ли не все человеческие страсти, сам избегал романтических отношений. Что стояло за этим решением — болезненная ранимость, фатальное невезение или сознательный духовный выбор?

© Ф. Моллер "Портрет Николая Гоголя"

Аскет и романтик

Современники не оставили свидетельств о любовных связях Гоголя. Его переписка с друзьями, например с Василием Жуковским, полна размышлений о том, что семейные узы — это ненужная обуза для человека, посвятившего себя творчеству. Художнику Александру Иванову он и вовсе замечал, что даже мечты о женитьбе для него «едва ли позволительны».

Гоголь вел жизнь аскета и странника: у него не было ни собственного дома, ни стремления к богатству. Эта привычка к «бедности» стала одним из главных барьеров на пути к созданию семьи. Как отмечают биографы, писатель питал романтический интерес к женщинам из высшего света — образованным, блистательным аристократкам. Но в глазах их семей он, «бездомный» литератор, не виделся достойной партией. Гоголь попытался устроить семейную жизнь весной 1850 года. Писатель делает предложение графине Виельгерской, но получает отказ. Этот факт глубоко ранил чувства Гоголя, уязвил его гордость.

Любовь Гоголя

В жизни Николая Васильевича была не только графиня Виельгорская. Любимая женщина писателя - А. Смирнова-Россет. С фрейлиной Александрой Гоголь делился творческими планами, задумками и набросками. Он не говорил девушке о любви, потому что не был для фрейлины достойной партией. Александра стала женой богатого чиновника, который владел роскошной подмосковной усадьбой.

Еще писатель был влюблен в кузину Марию Синельникову. Женщина затронула сердце Николая Васильевича, но не смогла стать его верной спутницей. В одном из своих писем Синельникова написала, что встретила в особе Гоголя "братское сочувствие". Писатель умер через 2 года после знакомства с кузиной Синельниковой.

Известный писатель любил женщин богатых и состоятельных. Он жил аскетом, не имел собственного дома, был очень ранимым, романтичным человеком. Из-за своей привычки жить в бедности Н. В. Гоголь просто не смог бы содержать семью. Автор "Ревизора" не отважился связать себя брачными узами, так и умер в одиночестве.