Древняя плотина: как в Иерусалиме решали проблему с водой 2800 лет назад

Археологи установили время постройки Силоамской плотины и связали ее с климатическими вызовами

Археологи выяснили, как жители Иерусалима справлялись с климатическими вызовами более 2800 лет назад. Исследование, проведенное Институтом Вейцмана и Управлением древностей Израиля, подтвердило, что Силоамская плотина была построена между 805 и 795 годами до нашей эры.

Ученые использовали передовые методы, включая микроархеологический анализ и радиоуглеродное датирование. Они изучили органические материалы, найденные в растворе Силоамской плотины. Среди образцов — микроскопическая необугленная солома и обугленные веточки. Это позволило точно установить время строительства сооружения.

Исследователи также объединили свои выводы с климатическими данными, полученными из кернов бурения Мертвого моря, сталагмитов из пещеры Сорек и записей солнечной активности. Анализ показал, что в тот период регион страдал от экстремальных колебаний климата, которые делали жизнь и сельское хозяйство небезопасными.

Силоамская плотина позволила укрепить источник Гихон и перенаправить его воды в Силоамский бассейн. Этот водоем служил для сбора и сохранения воды, включая дождевую. В эпоху Второго Храма бассейн стал ритуальной отправной точкой для паломников.

Новое исследование не противоречит версии об авторстве гидравлических работ царя Езекии, но раскрывает более ранний слой царского вмешательства. Работы Езекии могли быть расширением проекта, начатого его предшественниками.